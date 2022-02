Oracle und Red Bull Racing schlagen ein neues Kapitel der Innovationen in der Formel 1 auf.Austin / Milton Keynes - Oracle und Red Bull Racing bauen ihre Partnerschaft aus und stellen mit Oracle Red Bull Racing nicht nur einen neuen Namen, sondern auch das neue Auto der kommenden Saison vor, den RB18. Aufbauend auf dem Erfolg der letztjährigen F1-Weltmeisterschaft wird das Team in der Saison 2022 die Oracle Cloud in entscheidenen Einsatzgebieten einsetzen, etwa im Bereich der...

