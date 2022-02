Eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Kryptobörse Coinbase zeigt, dass sich die deutliche Volatilität des Kryptomarktes nicht auf seine Popularität auswirkt. Im Gegenteil ist der Zustrom bestehender und neuer Anlegender ungebrochen. Der Coinbase Crypto Report Europe 2021 (CCRE), der vom Frankfurt School Blockchain Center im Auftrag von Coinbase herausgegeben wird, untersucht den Kryptomarkt in Deutschland und fünf weiteren Ländern Europas. Dabei wird in regelmäßiger Folge das Verhalten, das Investitionsklima und die Demografie von Krypto-Asset-Besitzenden in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlande, Spanien und dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...