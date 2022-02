Vor den morgen veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA wagen sich die ersten mutigen Anleger wieder aus der Deckung und setzen auf eine positive Überraschung. Derzeit scheint ein zu hohes Tempo bei der Zinswende in die Aktienkurse eingepreist, so dass im Umkehrschluss viel Potenzial für eine Erholung am Aktienmarkt besteht. Als Auslöser dafür könnte alles dienen, was morgen unter dem erwarteten Anstieg der Verbraucherpreise im Januar von 7,3 Prozent liegt. Auch im Deutschen Aktienindex blieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...