So richtig es ist, dass sich tendenziell der Preis dafür, fossile Energieträger zu verbrennen, erhöhen muss, so wichtig ist es, die Bürger nicht zu überfordern. Sie also "mitzunehmen". Denn sonst werden sie ihre Mitwirkung beim Klimaschutz irgendwann verweigern. Damit wäre niemandem geholfen. Wenn die Bürger Alternativen haben wie einen attraktiven Bus- und Bahnverkehr, fahrradfreundliche Städte, ausgereifte E-Autos mit einer guten Ladeinfrastruktur, werden sie beim Klimaschutz mitmachen. Doch all das dauert. Jetzt brauchen sie angesichts der Preisexzesse ein Entgegenkommen der Politik. Die Aussicht auf die Streichung der EEG-Umlage reicht nicht aus.



