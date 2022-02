Der Spiele-Publisher Bandai Namco plant etwas, das er ein "IP-Metaverse" nennt. Das Projekt soll es Spielenden erlauben, über gemeinsame Schnittstellen und Räume mit verschiedenen Spielen zu interagieren. Bandai Namco nimmt viel Geld für die Schaffung eines "IP-Metaverse" in die Hand. Das IP in dem Begriff ist dabei als Abkürzung für Intellectual Property (Geistiges Eigentum) zu verstehen. Es geht Bandai Namco offensichtlich darum, unterschiedliche Spiele miteinander zu verbinden. Was das letztlich in der Praxis bedeutet, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Die Ankündigung von Bandai ...

