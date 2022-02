Tage des Missvergnügens für Facebook-Aktionäre Serie von Tiefschlägen Die Serie der Tiefschläge für Facebook begann mit einem historisch zu nennenden Kurssturz der Meta-Aktie von 26%, als am Donnerstag letzter Woche die Quartalszahlen des Social-Media-Giganten veröffentlicht werden. Bekanntlich wurde das Unternehmen, das vielen noch als Facebook geläufig ist, auf Wunsch des Gründers Mark Zuckerberg in Meta umbenannt. Am Freitag erholte sich der Kurs nur wenig, auch das ein schlechtes Zeichen. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...