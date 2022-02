Der SMI rückt 1,75 Prozent auf 12'367,85 Punkte vor und schliesst damit gut 50 Punkte unter dem Tageshoch.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch markant zugelegt. Nach dem zaghaften Start in die Woche hat damit die Erholungsbewegung nach dem schwachen Januar deutlich an Kraft gewonnen. Der Leitindex SMI legte bis am Nachmittag stetig zu und pendelte gegen Handelsschluss um die Marke von 12'400 Punkten, gestützt unter anderem von den starken Roche und den ebenfalls stark eröffnenden US...

