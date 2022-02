Drohnen und Helikopter, die auf dem roten Planeten umherfliegen, könnten im Vorbeiflug leuchten und winzige elektrische Ströme in der Marsatmosphäre erzeugen. Nasa-Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass Flugobjekte mit Rotoren auf dem Mars in der Abenddämmerung in einem dunklen Violett leuchten könnten, wenn sie fliegen. Grund dafür ist ein physikalischer Effekt, der auch auf der Erde bekannt ist. Hierzulande wird ein derartiges Phänomen als Elmsfeuer bezeichnet und wird bei Gewittern manchmal um Schiffe oder Flugzeuge herum wahrgenommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...