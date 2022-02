Mit den gebündelten Fähigkeiten von NTT und ServiceNow wird eine KI-gestützte, End-to-End-Plattform für Workflow-Management und Service-Automatisierung entstehen, die den Kunden bei der Nutzung der mit privatem 5G verbundenen Vorteile hilft

Anknüpfend an das Angebot Private 5G (P5G) von NTT werden die Workflows von ServiceNow Unternehmen bei der Digitalisierung von Abläufen unterstützen, die Voraussetzung für die Implementierung und den Einsatz von privaten 5G-Netzen sind

CIOs und Chief Digital Officers können Geschäftsprobleme durch die mit der Cloud verbundenen wirtschaftlichen Vorteile, eine schnellere Markteinführungszeit und ein besseres Service-Management lösen

NTT Ltd., ein weltweit führender Technologiedienstleister, gab heute eine Partnerschaft mit ServiceNow bekannt, um den privaten 5G-Einsatz mit einer KI-fähigen End-to-End-Plattform für Workflow-Automatisierung zu vereinfachen und zu beschleunigen. Unternehmen werden Lösungen von NTT und ServiceNow nutzen können, um die Implementierung und Integration von privaten 5G-Netzen zu straffen.

Kunden müssen neue und bestehende Geschäftsprozesse digitalisieren, um die Kluft zwischen ihren Workflows und dem privaten 5G-Netz zu überbrücken und können so von privatem 5G profitieren. Anknüpfend an die kürzlich eingeführte P5G-Plattform und das Spektrum von End-to-End-Services von NTT, arbeiten NTT und ServiceNow mit Blick auf die Vereinfachung des Digitalisierungsprozesses zusammen. Dadurch können Kunden ihre Markteinführungszeit durch die mit der Cloud verbundenen wirtschaftlichen Vorteile und ein besseres Service-Management verkürzen.

"Die Digitalisierung von Workflows ist die Voraussetzung für jeden digitalen Transformationsprozess", sagte Shahid Ahmed, Group EVP of New Ventures and Innovation bei NTT Ltd. "Durch Bündelung der Einfachheit, Kontrolle und Sicherheit der P5G-Plattform von NTT mit der Stärke der branchenführenden Workflows von ServiceNow können wir die Wertschöpfung von privaten 5G-Netzen für unsere Kunden und die Branche insgesamt beschleunigen."

"Durch unsere KI-gestützten Funktionen zur Workflow-Orchestrierung verstärkt ServiceNow den Control Tower für die digitale Transformation, indem Menschen, Prozesse und Systeme zur Erzielung starker Geschäftsergebnisse zusammengebracht werden", sagte Lara Caimi, Chief Customer and Partner Officer bei ServiceNow. "Gemeinsam mit NTT wird ServiceNow neue Anwendungsfälle auf Grundlage einer sicheren privaten 5G-Vernetzung in einem schlüsselfertigen ‚as-a-service'-Nutzungsmodell anbieten. Dies wird zentrale Geschäftsinitiativen in verschiedenen Industriezweigen beschleunigt voranbringen."

Camille Mendler, Chief Analyst, Service Provider Enterprise bei Omdia, kommentierte: "NTT und ServiceNow etablieren einen Goldstandard in der 5G-Servicebereitstellung. Damit Unternehmen wirklich davon profitieren, kann ein privates 5G-Netz nicht als ein von anderen digitalen Workflows isoliertes System betrieben werden. Mithilfe bewährter und vertrauter Management-Tools können Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen und weniger riskant gestalten und dabei fundierte Einblicke in ihr Unternehmen erhalten."

"Unsere globalen Kunden wollen mit Blick auf Anpassung, Personalisierung und betrieblicher Effizienz auf die nächste Stufe gelangen, um in einem zunehmend schnelllebigen digitalen Umfeld wettbewerbsfähig bleiben zu können", sagte Eric Clark, Chief Digital and Strategy Officer bei NTT DATA Services. "Der Aufbau dieser Workflowengine mit den Funktionen von ServiceNow und den End-to-End-Fähigkeiten der NTT-Familie wird die Unterstützung und Aktivierung von Geschäftsprozessen beschleunigen, die für den Ausbau privater 5G-Netze entscheidend sind."

Weitere Informationen über die Lösung Private 5G von NTT finden Sie unter services.global.ntt/p5g.

Über NTT Ltd.

NTT Ltd. ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Technologiedienstleistungen. Um unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele im Bereich des digitalen Wandels zu unterstützen, nutzen wir unsere globalen Fähigkeiten, unser Know-how und unsere umfassenden Technologiedienstleistungen, die wir über unsere integrierte Serviceplattform erbringen. Als langfristiger strategischer Partner unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihren Kundenservice und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden zu verbessern, ihre Cloud-Strategie zu transformieren, ihre Netzwerke zu modernisieren und ihre Cybersicherheit zu stärken. Und mit Blick auf ihre Transformationsschwerpunkte automatisieren wir ihre Geschäftsprozesse und IT-Infrastruktur, indem wir Erkenntnisse und Analysen aus ihren Kerngeschäftsdaten gewinnen. Als globaler IKT-Anbieter beschäftigen wir mehr als 50.000 Mitarbeiter in 57 Ländern, sind in 73 Ländern tätig und erbringen Dienstleistungen in über 200 Ländern und Regionen. Gemeinsam ermöglichen wir die vernetzte Zukunft. Weitere Informationen finden Sie unter services.global.ntt

