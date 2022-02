"Die Foo Fighters lieben die Herausforderung", sagte Frontman Dave Grohl und kündigte ein Livestream-Konzert nach dem Super Bowl an. Der Clou: Die Band wird mehrere Songs im Metaverse spielen. Was haben Foo-Fighters- und Super-Bowl-Fans gemeinsam? Beide dürfen sich auf Sonntag, den 13.2.2002, freuen! Nach dem Football-Spektakel zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals werden die Foo Fighters ein 180-Grad-Konzert im Virtual-Reality-Raum Metaverse in Los Angeles geben. Mehr zum Thema Meta fordert interne Metaverse-Unterstützung auf ganzer Linie ...

