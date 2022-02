CureVac spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund sechs Prozent im Plus. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu CureVac erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.Für eine ausführliche CureVac-Analyse einfach hier klicken.

Die Gefahr für die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 14,62 EUR markiert. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Anleger, die bei CureVac eher fallende Kurse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...