Der legendäre Rum macht einen großen Schritt in Richtung des letztendlichen Netto-Null-Ziels und plant, die Treibhausgasemissionen in seiner Destillerie in Puerto Rico ab dem nächsten Jahr um 50 zu reduzieren

Bacardi, das größte private Spirituosenunternehmen der Welt, hat angekündigt, dass seine legendäre Premium-Rum-Marke ihre Treibhausgasemissionen (THG) ab 2023 um die Hälfte reduzieren wird.

Mit der Inbetriebnahme einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) in der Destillerie von Bacardi in Puerto Rico im nächsten Jahr werden die Treibhausgasemissionen von Bacardi Rum um 50 reduziert. Mit dem neuen KWK-System wird schweres Heizöl durch Propangas ersetzt, eine viel sauberere und effizientere Energielösung.

"Als Marke und als Unternehmen haben wir uns verpflichtet, das Richtige für unseren Planeten zu tun", sagte Ned Duggan, Senior Vice President bei BACARDÍ Rum. "Unsere Rum-Produktion findet in Puerto Rico statt, einer wunderschönen Insel in der Karibik, wo wir kontinuierlich in neue Innovationen investieren, um genau das zu erreichen. In diesem Jahr feiern wir unser 160-jähriges Jubiläum und während wir auf unsere großartige Geschichte zurückblicken, freuen wir uns auch auf eine nachhaltigere Zukunft."

Die Verringerung der Treibhausgasemissionen von BACARDÍ Rum um 50 bedeutet für das Familienunternehmen Bacardi, zu dessen Premiummarkenportfolio auch BOMBAY SAPPHIRE-Gin, PATRÓN-Tequila und GREY GOOSE-Wodka gehören, eine Verringerung der Gesamtemissionen um 14 - ein bedeutender Schritt in Richtung der 50 %, die das Unternehmen bis 2025 weltweit erreichen will.

"Wir haben uns verpflichtet, unsere Treibhausgasemissionen zu senken, indem wir unseren Energieverbrauch reduzieren und in den Ländern, in denen wir tätig sind, auf die nachhaltigste Energieform umsteigen", fügte Rodolfo Nervi, VP Global Safety, Quality Sustainability bei Bacardi, hinzu. "Während Propangas derzeit die verantwortungsbewussteste Energiequelle in Puerto Rico darstellt, suchen wir weiterhin nach Möglichkeiten, unseren Verbrauch an CO2-haltigen Brennstoffen noch weiter zu reduzieren und weitere positive Schritte auf dem Weg zu unserem letztendlichen Ziel von Netto-Null-Emissionen zu unternehmen."

Die BACARDÍ Rum-Destillerie leistet bereits auf verschiedene Weise Pionierarbeit in Sachen Umweltschutz:

Die Erzeugung von Biogas durch das Abwasserbehandlungssystem, das zum Betrieb der Destillation beiträgt und elektrischen Strom erzeugt mehr als 60 der Energie der Brennerei wird auf diese Weise erzeugt;

Rückgewinnung von 95 der während der Destillation erzeugten Wärme zur Verringerung des Energiebedarfs;

Es wird geplant, CO2 aus dem Gärungsprozess abzufangen und an die Sektindustrie zu liefern;

Bepflanzung und Pflege von sechs Bestäubungsgärten zur Unterstützung der lokalen Tierwelt in Puerto Rico. Bacardi wurde vom Wildlife Habitat Council für das Engagement im Bereich Umweltschutz zertifiziert.

Im Rahmen seines Corporate-Responsibility-Programms Good Spirited und im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) hat Bacardi eine Reihe von Zielen festgelegt, die das Unternehmen bis 2025 erreichen möchte. Zusätzlich zu der Verpflichtung des Unternehmens, bis 2030 zu 100 plastikfrei zu sein, umfassen diese globalen Ziele Folgendes:

Senkung der Treibhausgasemissionen an den Bacardi-Produktionsstandorten um 50 %;

Senkung des Wasserverbrauchs an den Bacardi-Produktionsstandorten um 25 %;

Nachhaltige Beschaffung von 100 der wichtigsten Rohstoffe und Verpackungsmaterialien;

Rezyklierbarkeit der Produktverpackungen zu 100 %;

40 Recyclinganteil bei Produktverpackungen;

Null Deponieabfall bei allen Bacardi-Produktionsstätten.

Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsverpflichtungen von Bacardi und die Vision des Unternehmens, das umweltfreundlichste Spirituosenunternehmen weltweit zu werden, finden Sie unter https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility.

Über Bacardi

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S Scotch Whisky, ST-GERMAIN Holunderblütenlikör und ERISTOFF Wodka. Das vor 160 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder Instagram.

