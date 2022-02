BrowserStack, die weltweit führende Plattform für Softwaretests, hat heute den Start von BrowserStack Champions angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Branchenprogramm zur Anerkennung, Feier und Zusammenführung der gedanklichen Vorreiter für Softwaretests und -entwicklung.

Das Programm, konzipiert für leidenschaftliche Persönlichkeiten, welche die Grenzen der Softwareentwicklung dauerhaft erweitern, zielt darauf ab, eine dynamische Gemeinschaft von Experten zu fördern, die Wissen austauschen, zusammenarbeiten und die Welt der Tests und DevOps vorwärts bringen.

"BrowserStack-Champions sind Enthusiasten und lebenslang Lernende, die ihre Umgebung inspirieren und ihr Wissen weitergeben", sagte Ritesh Arora, Mitbegründer und CEO von BrowserStack. "Sie formen mit ihren Ideen Gemeinschaften und verbessern die Software für alle und genau darum geht es in diesem Programm."

Als Teil dieser weltweiten und exklusiven Gemeinschaft leisten die Mitglieder auf mehr als eine Art und Weise einen Beitrag: Sie erläutern zum Beispiel ihre Arbeit über den BrowserStack-Blog und Fallstudien, lassen sich als Redner engagieren, teilen ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit anderen und wirken als Gastgeber vor Ort. Dafür wiederum erhalten sie die Möglichkeit, ihre persönliche Marke aufzubauen und ihre gedankliche Führungsposition zu stärken, Netzwerke aufzubauen und die Branche positiv zu beeinflussen.

"Ich setze mich leidenschaftlich für Gemeinschaften und Technologien ein. Ich suche stets nach Wegen, Neues zu lernen und mich neuen Herausforderungen zu stellen", sagte Badhree Babu, technischer Mitarbeiter von PayPal.Ich habe BrowserStack stets gerne genutzt und seine Einfachheit bewundert und ich bin sicher, dass die Gemeinschaft der Champions diese Bewunderung noch steigert. Ich freue mich auf die Anbindung an und Zusammenarbeit mit Experten aus aller Welt."

Das Programm startet mit 55 Champions in verschiedenen Branchen und Rollen, zum Beispiel Joscha Feth, Technical Lead von Canva, Robert Huber, Manager Content QA und Web Production bei Adobe, Trisha Chetani, Software QA Engineer bei Adidas, und Todd Eaton, Head of Consumer Products QA Dev-Ops bei The Weather Company IBM.

Das Champions-Programm von BrowserStack steht zur Anmeldung offen. Klicken Sie hier, um sich anzumelden, andere Champions kennenzulernen oder mehr über das Programm zu erfahren.

