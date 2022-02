Das Energiemanagementunternehmen Eaton hat heute bekannt gegeben, dass seine Vehicle Group jetzt eine Reihe von elektrischen Niederspannungskomponenten anbietet, welche die steigenden Leistungs- und Steuerungsanforderungen erfüllen, einschließlich Umwandlung, Schutz und Verteilung für Nutzfahrzeuge und Off-Highway-Anwendungen. Die Technologien sind für mehrere Segmente ausgelegt, darunter Nutzfahrzeuge sowie Militär-, Bau- und Landwirtschaftsanwendungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220209005292/de/

Eaton's customizable low-voltage electrical components fulfill growing power and control requirements for multiple applications, including commercial vehicle, military, construction, and agriculture segments. (Photo: Business Wire)

"Wir machen es unseren Kunden leicht, indem wir ein komplettes Sortiment an elektrischen Niederspannungstechnologien anbieten", sagte Pratik Trivedi, Vorstand und Geschäftsführer der Abteilung für E-Mobilität bei Eaton in Nordamerika. "Es gibt Konkurrenten, die diese Produkte einzeln anbieten, aber wir liefern ein komplettes Sortiment an elektrischen Lösungen für Nutzfahrzeuge und Off-Highway-Anwendungen."

Die leichten Niederspannungstechnologien von Eaton sind darauf ausgelegt, rauen Umgebungen standzuhalten. Das anpassbare Portfolio lässt sich je nach Kundenwunsch einfach in die bestehende Architektur eines Fahrzeugs integrieren.

Niederspannungsprodukte machen Hydraulik im Landwirtschaftssegment überflüssig

Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten folgen zunehmend dem Beispiel der Nutzfahrzeugindustrie, indem sie vorhandene Geräte, die traditionell durch Hydraulik angetrieben werden, durch elektrifizierte Komponenten ersetzen. Elektrifizierte Komponenten eliminieren das Risiko von verschütteten Flüssigkeiten, die den Boden kontaminieren, Ernten zerstören und kostspielig zu beheben sind.

Die elektrifizierten Komponenten von Eaton erleichtern den Übergang von der Hydraulik zur Elektronik. Wenn beispielsweise eine Hochleistungs-Sämaschine, die 56 Volt benötigt, mit einer 12-Volt-Architektur verbunden wird, erhöht die DC-DC-Leistungsumwandlungs-Schutzbox von Eaton die Leistung des Traktors auf 56 Volt, um die Sämaschine zu betreiben, und eliminiert gleichzeitig das traditionelle Gewirr von Hydraulikleitungen.

Bausegment kann auf elektrische Klimaanlage umrüsten und die Sicherheit erhöhen

Baumaschinen und ihre Bediener leisten oft zermürbende Arbeit unter harten Bedingungen. Bediener können bei Hitze lange Zeit in einer Kabine sitzen, während die Klimaanlage ständig läuft, was bedeutet, dass auch der Motor laufen muss. Der Wechsel zu einer elektrisch betriebenen Klimaanlage ermöglicht den Betrieb der Klimaanlage bei ausgeschaltetem Motor, wodurch Kraftstoff gespart und weniger Abgas produziert wird.

Die mobilen Steuerungslösungen OMNEX Trusted Wireless von Eaton für schwere Maschinen und Außendiensteinsätze bieten ein höheres Maß an Sicherheit und Effizienz auf Baustellen. Die drahtlosen Steuerungen steuern schwere Maschinen wie Saugwagen, Abschleppwagen, Betonmischer und Kräne. Der Fernbetrieb bietet mehrere Vorteile, darunter die Verringerung des Personalaufwands vor Ort und die Vermeidung von Gefahren für die Arbeiter.

Baumaschinenhersteller übernehmen auch Hochspannungsarchitekturen, einschließlich 48- und 56-Volt-Systeme, um fortschrittlichere stromverbrauchende Geräte zu betreiben. Während dies die Leistungsanforderungen erfüllt, müssen das Fahrzeug und Systeme mit niedrigerer Spannung wie Lichter und Kommunikationsgeräte betrieben werden. Die DC/DC-Leistungsumwandlungs- und Wechselrichterlösungen von Eaton werden verwendet, um die Spannung nach Bedarf zu reduzieren oder zu erhöhen. Die Energieschutzlösungen von Eaton arbeiten mit den Energieumwandlungslösungen zusammen, um sicherzustellen, dass an den elektrischen Komponenten des Fahrzeugs die richtigen Spannungs- und Strompegel vorhanden sind.

"Wir bieten intelligente Funktionen, die uns von Mitbewerbern abheben", sagte Trivedi. "Unsere elektrischen Produkte sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten, um unseren Kunden eine Systemlösung zu bieten."

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich der Verbesserung der Lebensqualität und dem Schutz der Umwelt für Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir lassen uns von unserer Verpflichtung leiten, Geschäfte richtig zu machen, nachhaltig zu wirtschaften und unseren Kunden beim Energiemanagement zu helfen heute und in Zukunft. Indem wir von den globalen Wachstumstrends der Elektrifizierung und Digitalisierung profitieren, beschleunigen wir den Übergang auf der Erde zu erneuerbaren Energien, helfen bei der Lösung der dringendsten Herausforderungen der Energieverwaltung und tun das Beste für unsere Stakeholder und die gesamte Gesellschaft.

Eaton wurde 1911 gegründet und ist seit fast einem Jahrhundert an der NYSE notiert. Wir haben im Jahr 2021 einen Umsatz von 19,6 Milliarden USD gemeldet und betreuen Kunden in mehr als 170 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220209005292/de/

Contacts:

Thomas Nellenbach

thomasjnellenbach@eaton.com

(216) 333-2876 (Handy)