Der Robotikexperte obode, eine Marke von Midea Robozone, hat soeben die Markteinführung von P8 bekannt gegeben, einem intelligenten Staubsauger- und Wischroboter der nächsten Generation für die automatisierte Bodenreinigung im gesamten Haus. Ausgestattet mit Mopps, die sich mit dem Reinigungsmittel selbst reinigen, intelligenter LDS-Navigation, intelligenter automatischer Wassernachfüllung und anpassbarer App. Der P8 ist ein Staubsauger-Mopp-Kombi-Roboter mit der Fähigkeit zur Selbstreinigung seiner Wischmopps, um Schimmel und schlechte Gerüche zu vermeiden. Als ultimative All-in-One-Bodenreinigungslösung mit 3 Modi zum Kehren, Staubsaugen, Wischen und zur kombinierten Reinigung. Der P8 ist mit Doppelschleudermopps und einem Hochleistungssaugmotor mit einer Saugleistung von 2000 Pa ausgestattet, und die intelligente Hubwalzenbürste kann während der Wischbewegung bis zu 7 mm angehoben werden. Das System nimmt mühelos Schmutz und Haare sowohl von Hartböden als auch von Teppichen auf. P8 verwendet einen fortschrittlichen Ultraschallsensor, um den Oberflächentyp zu bestimmen und je nach Bedarf das richtige Saugen, Wischen, Kantenreinigen und vollständige Kartieren anzuwenden. Er bewegt sich nahtlos durch den Raum und schaltet intelligent zwischen Kehren und Wischen um, um jeden Bodentyp sicher und effektiv zu reinigen."Viele Menschen sind aus Gründen der Bequemlichkeit zu Hause auf Staubsaugerroboter umgestiegen. In den letzten Jahren haben sich jedoch Technologien wie die Roboternavigation und Oberflächensensoren stark weiterentwickelt. Beim P8 haben wir diese Technologien der nächsten Generation eingesetzt, um den ultimativen Staubsaugerroboter mit Wischfunktion zu entwickeln. Das Ergebnis ist das fortschrittlichste Bodenreinigungsgerät für alle Böden im Haushalt mit überlegener Kartierung, intelligenter Oberflächenerkennung und Multimodus-Reinigung. Der P8 reinigt auf intelligente Weise und verfügt über programmierbare Funktionen, die die Hausarbeit erleichtern. Er hält Ihre Böden effizient und gründlich sauber, so dass Sie das nicht tun müssen. Es ist die perfekte Ergänzung für ein modernes Haus." Yuan Chen, Gründer von obode.Der P8 verwendet einen Navigationsalgorithmus der sechsten Generation, kombiniert mit ToF-Lidar und mehr als 30 Navigationssensoren, um eine zentimetergenaue Hochgeschwindigkeitskartierung zu erreichen und Hindernisse und Barrieren zu umgehen, während er die effizienteste und effektivste Reinigungsroute durch die Wohnung ermittelt. Mit seinem 6200-mAh-Akku ist der P8 in der Lage, bis zu 2,5 Stunden lang ununterbrochen zu reinigen - genug, um das ganze Haus zu säubern, bevor er automatisch zur Basis zurückkehrt, um sich wieder aufzuladen. Der P8 ist auch mit 4,6 l und 4,7 l Wassertanks ausgestattet. Einen für Schmutzwasser, einen für Frischwasser. Für eine optimale Reinigung verfügt der P8 über ein rückspülbares Wischtuch mit dem Reinigungsmittel, um ein erneutes Verschmieren zu verhindern, und kehrt nach jedem Reinigungsvorgang automatisch zur Basis zurück, um den Mopp zu reinigen und heiß zu trocknen, um ihn zu desinfizieren.Die Steuerung des P8 erfolgt bequem per Sprachbefehl über Alexa oder Google Home, und das System verfügt über die obode Life App für die Planung, individuelle Reinigung, das Einrichten virtueller No-Go-Zonen und den "Nicht stören"-Modus. Informationen zu obodeObode ist eine Öko-Marke für AIoT-Technologie, die vielbeschäftigten, trendigen Menschen im arbeitsfähigen Alter die Zukunft bringt, um ihnen mehr Freiheit und ein positives Lebensumfeld zu bieten. Zu Hause, in der Welt um sie herum, mit intelligenten, eleganten, einfach zu bedienenden AIoT-Produkten. Unser Ziel ist es, den Menschen zu helfen, ihre Zeit zurückzuerobern, indem wir intelligente Technologien einsetzen, die sich um ihre Welt kümmern und ihren Lebensstil verbessern.https://obodetech.com/Informationen zu Midea Robozone TechnologyRobozone ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz, intelligente Roboterprodukte und intelligente Lösungen konzentriert. Robozone hat seinen Sitz in Suzhou und verfügt über Forschungs- und Entwicklungszentren in den USA und China. Das Unternehmen verfügt über ein Mehrmarkenportfolio, darunter Midea und obode, das mehr als 100 globale Märkte abdeckt. Robozone Technology ist eine Tochtergesellschaft der Midea Group.