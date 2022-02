MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Siemens -Hauptversammlung am Donnerstag (10.00 Uhr) ist die erste seit dem Wechsel an der Spitze des Münchner Konzerns. Erstmals wird Roland Busch den Aktionären als Konzernchef Rede und Antwort stehen, wie die Geschäfte ihres Unternehmens laufen. Mit dem Ende der letzten Hauptversammlung vor einem Jahr war er offiziell an die Siemens-Spitze gerückt.

Geht es nur um die Geschäftszahlen, ist Busch das Lob der Anleger relativ sicher. Siemens hat unter seiner Führung dicke Gewinne eingefahren. Auch bei den Zahlen für das erste Geschäftsquartal, die der Konzern traditionell am frühen Morgen vor der Hauptversammlung veröffentlicht, sind die Erwartungen positiv. Die Aktie steht nach Kursverlusten seit Jahresbeginn allerdings nur noch etwas höher als vor einem Jahr.

Proteste wird es am Donnerstag auch geben. So plant die IG Metall Aktionen an mehreren Standorten gegen die Ausgliederung des Bereichs LDA, der große Motoren herstellt. Diese Entscheidung sei "wieder einmal vor allem einen Kniefall vor der Marge", hieß es von Gewerkschaftsseite. Siemens verpasse hier eine Chance./ruc/DP/stw