MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ PUBLIZIERT JAHRESRESULTATE 2021



Zürich, 10. Februar 2022 | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Leonteq AG (SIX: LEON) erzielte für das Jahr 2021 Rekorderträge und -gewinne, die auf starke Kundenaktivität, diszipliniertes Risikomanagement und fokussierte Umsetzung der Strategie zurückzuführen sind, unterstützt durch ein günstiges Marktumfeld. Finanzielle Highlights 2021 Konzerngewinn auf CHF 155.7 Millionen mehr als verdreifacht (2020: CHF 39.9 Millionen); Gewinn pro Aktie stieg auf CHF 8.47 (2020: CHF 2.15)

Betriebsertrag von CHF 417.8 Millionen, 78% mehr als im Vorjahr, dank hohen Erträgen aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft von CHF 306.7 Millionen und einem positiven Handelsergebnis von CHF 112.4 Millionen

Starke Kapitalbasis weiter erhöht auf CHF 873.6 Millionen (Ende 2020: CHF 722.6 Millionen); Eigenkapitalrendite von 21%

Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 3.00 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vorgeschlagen, eine Steigerung um 300% gegenüber CHF 0.75 pro Aktie für 2020 Disziplinierte Umsetzung der Strategie 2018 Geschäftsdiversifizierung und Ertragsqualität deutlich verbessert

LynQs als One-Stop-Shop für Anlagelösungen etabliert; mehr als 100 Kunden und Partner auf innovativem White-Labelling-Plattform-Format angebunden

White-Labelling-Setup mit der Basler Kantonalbank und der Banque Internationale à Luxembourg abgeschlossen; mehr als CHF 1.2 Milliarden Transaktionsvolumen im Jahr 2021 generiert

Neue White-Labelling-Partnerschaften mit VP Bank und Swissquote eingegangen; Zusammenarbeit mit Raiffeisen Schweiz bis 2030 verlängert Wachstumsstrategie 2026 Lancierung eines ambitionierten Fünfjahres-Strategie-Zyklus, der auf vier Dimensionen basiert: Ausbau und Diversifikation des Angebots über Produkte, Anlageklassen und Emittenten Investitionen in digitale Kundenlösungen basierend auf skalierbarer Technologieplattform Konzentration auf starke Position im Heimatmarkt und Erweiterung des Angebots für internationale Kundenbasis Integration von ESG-Aspekten in Geschäftsprozesse und Produktangebot

Betriebsertrag von CHF 450-500 Millionen und Eigenkapitalrendite von über 15% bis 2026 angestrebt

Progressive Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von mehr als 50% ab 2022 Sehr starker Start in das Jahr 2022 Leonteq verzeichnete einen sehr starken Start in das Jahr 2022, getrieben durch eine deutliche Steigerung des Handelsergebnisses im Vergleich zum Vorjahr Erfolgsrechnung

CHF Millionen

H2 2021

H1 2021

H2 2020

?

2021

2020

? Total Betriebsertrag 212.0 205.8 131.0 62% 417.8 234.5 78% Erfolg Kommissions- und

Dienstleistungsgeschäft 136.7 170.0 121.6 12% 306.7 334.6 (8%) Erfolg Handelsgeschäft 77.0 35.4 8.7 N/A 112.4 (98.4) N/A Total Geschäftsaufwand (130.4) (125.2) (99.2) 31% (255.6) (197.9) 29% Gewinn vor Steuern 81.6 80.6 31.8 157% 162.2 36.6 343% Konzerngewinn 81.3 74.4 34.4 136% 155.7 39.9 290% Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «In den letzten Jahren hat Leonteq die 2018 festgelegte Strategie erfolgreich umgesetzt und die gesteckten Ziele erreicht. Unsere Rekordergebnisse für das Jahr 2021 sind Beweis für unser marktführendes Angebot als Fintech-Plattform für strukturierte Anlagelösungen. Darüber hinaus zeigt dieses Resultat, dass sich unsere Investitionen ausgezahlt haben und wir wichtige strategische Initiativen umgesetzt haben. Leonteq verfügt heute über ein wesentlich diversifizierteres Geschäft und eine deutlich verbesserte Ertragsqualität. Das bietet eine starke Grundlage, um langfristig Werte für alle unsere Stakeholder zu schaffen.»

Rekordergebnisse - Resultat eines vielfältigeren Geschäfts Das Jahr 2021 war geprägt durch ein günstiges Marktumfeld mit allgemein positiven Aktienmärkten, dem Ausbleiben signifikanter anlageklassenübergreifender Marktschocks und einem insgesamt attraktiven Volatilitätsniveau. Vor diesem Hintergrund verzeichnete Leonteq eine hohe Kundenaktivität über ihr gesamtes Angebot ihrer Anlagelösungen hinweg und diversifizierte ihre Einkommensquellen weiter über Produkte, Basiswerte und Emittenten. Die Kundentransaktionen stiegen um 28% auf insgesamt 264'213 und die Zahl der emittierten Produkte wuchs um 29% auf 41'663 im Jahr 2021. Bei den von Leonteq eigenemittierten Produkten erreichten Volumen und Erträge ein Rekordniveau. Zudem konnte das Transaktionsvolumen im «Balance Sheet-Light» Geschäft im Jahr 2021 um 34% auf CHF 2.6 Milliarden gesteigert werden. Weiter baute Leonteq das Geschäft mit Fondsderivaten deutlich aus und mehr als versechsfachte den Ertrag auf CHF 28.1 Millionen (2020: CHF 4.2 Millionen). Die Erträge aus Produkten mit Krypto Assets als Basiswerte stiegen auf CHF 17.4 Millionen im Jahr 2021, was einer Versechsfachung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im vermögensverwaltungsähnlichen Geschäft, zu dem aktiv verwaltete Zertifikate (AMCs) und Tracker-Zertifikate gehören, stieg der Umsatz von Leonteq um 59% auf CHF 57.7 Millionen. Leonteq erwirtschaftete im Jahr 2021 hohe Kommissions- und Dienstleistungserträge von CHF 306.7 Millionen. Dies im Vergleich zu dem ausserordentlich starken Ergebnis von CHF 334.6 Millionen im Jahr 2020, welches durch Covid-19-bedingte Marktbewegungen geprägt war. Gleichzeitig konzentrierte sich Leonteq weiterhin auf diszipliniertes Risikomanagement und erzielte im Jahr 2021 ein positives Handelsergebnis von CHF 112.4 Millionen, was vor allem auf einen erheblich positiven Beitrag aus Absicherungsgeschäften in Höhe von CHF 88.5 Millionen und einem positiven Beitrag aus Treasury-Aktivitäten von CHF 23.9 Millionen zurückzuführen war. Dem steht ein Handelsergebnis von CHF -98.4 Millionen im Jahr 2020 gegenüber. Der Betriebsertrag von Leonteq stieg 2021 um 78% auf CHF 417.8 Millionen. Der Betriebsaufwand stieg auf CHF 255.6 Millionen, entsprechend einem Anstieg von 29% gegenüber dem Vorjahr, was auf geplante Investitionen in strategische Initiativen, ein performancebedingter Anstieg der variablen Kosten und Rückstellungen für Rechtsfälle und Steuern zurückzuführen ist. Im Einklang mit der am 15. November 2021 veröffentlichten Prognose verzeichnete Leonteq im Jahr 2021 einen Rekord-Konzerngewinn von CHF 155.7 Millionen, gegenüber CHF 39.9 Millionen im Vorjahr. Das Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2021 auf CHF 802.1 Millionen, verglichen mit CHF 647.5 Millionen zum 31. Dezember 2020. Zusammen mit den aufgeschobenen Erträgen in Höhe von CHF 71.5 Millionen belief sich die Kapitalbasis von Leonteq zum 31. Dezember 2021 auf CHF 873.6 Millionen. Ausschüttung an Aktionäre um 300% auf CHF 3.00 pro Aktie für 2021 erhöht Im Einklang mit der Dividendenpolitik von Leonteq wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung am 31. März 2022 für das Geschäftsjahr 2021 eine Ausschüttung von CHF 3.00 pro Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Erhöhung von 300% gegenüber CHF 0.75 pro Aktie für das Jahr 2020. Die vorgeschlagene Ausschüttung an die Aktionäre für das Jahr 2021 entspricht einer Ausschüttungsquote von 36% des Konzerngewinns, die zu gleichen Teilen aus den Gewinnreserven und den Kapitaleinlagereserven entrichtet werden soll. Wie bereits angekündigt, geht Leonteq zu einer progressiven Dividendenpolitik über und sieht ab dem Geschäftsjahr 2022 eine Ausschüttungsquote von mehr als 50% des Konzerngewinns vor. Christopher Chambers, Verwaltungsratspräsident von Leonteq: «Leonteq hat ihre Dividendenpolitik in den letzten Jahren konsequent umgesetzt. Nach einer Periode konservativer Ausschüttungen gehen wir nun zu einer progressiven Dividendenpolitik über. Wir unterstreichen damit unser Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, im Laufe der Zeit attraktive und nachhaltige Renditen zu erzielen.»

Leonteq-Produkte erreichen Rekordvolumen Die ausstehenden Volumen in eigenen Leonteq-Produkten stiegen um 29% auf CHF 6.3 Milliarden per 31. Dezember 2021, was Leonteq's Position als etablierte Gegenpartei und die positiven Auswirkungen ihres Investment-Grade-Ratings aufzeigt. Das Transaktionsvolumen eigenemittierter Produkte stieg um 27% auf CHF 14.7 Milliarden im Jahr 2021. In den letzten Jahren hat sich Leonteq gemessen am ausstehenden Volumen somit zum grössten Emittenten auf ihrer Plattform für Anlagelösungen entwickelt. Die Margen blieben mit 108 Basispunkten auf erhöhtem Niveau, verglichen mit 116 Basispunkten im Vorjahr. Zudem, wird Leonteq zu gegebener Zeit die Emission einer ersten öffentlichen Anleihe in Erwägung ziehen, um ihre Finanzierungsquellen zu diversifizieren. Das ausstehende Volumen der von Leonteq's Plattformpartnern emittierten Produkte stieg um 5% auf CHF 9.7 Milliarden per Ende 2021. Das mit den Plattformpartnern erwirtschaftete Transaktionsvolumen sank von CHF 14.8 Milliarden im Vorjahr auf CHF 14.2 Milliarden im Jahr 2021. Die Margen normalisierten sich weiter und gingen von dem aussergewöhnlich hohen Niveau von 120 Basispunkten im Jahr 2020 auf 96 Basispunkte zurück. Der Geschäftsbereich Insurance & Wealth Planning Solutions (IWPS) wurde weiterhin durch das herausfordernde langfristige Zinsumfeld im Schweizer Franken sowie durch pandemiebedingte Effekte beeinträchtigt, die sich auf den persönlichen Verkauf bei Drittvertriebskanälen auswirkte. Die Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft gingen 2021 um 45% auf CHF 11.9 Millionen zurück, während die auf der Plattform betreuten Policen um 3% auf 52'997 per Ende 2021 anstiegen. Anfang 2022 beschloss Leonteq, ihr IWPS-Geschäft in "Pension Savings" umzubenennen und in den Geschäftsbereich Investment Solutions zu integrieren. In Zukunft wird die Gruppe daher nur noch ein einziges berichtspflichtiges Segment umfassen, was im Einklang mit der Strategie und dem Geschäftsmodell von Leonteq steht. Starker Heimatmarkt und verstärkte Präsenz in Europa und dem Nahen Osten Leonteq konnte ihre starke Position im Schweizer Heimatmarkt behaupten. Zusammen mit ihren Plattformpartnern ist Leonteq mit einem Marktanteil von 26% die führende Emittentin von an der SIX kotierten Renditeoptimierungsprodukten und belegt mit einem Marktanteil von 12% den dritten Platz unter den Emittenten aller an der SIX kotierten strukturierten Produkte. Mit der Kotierung von Produkten an der BX Swiss im Jahr 2021 hat Leonteq zudem ihr Angebot an digital handelbaren Anlageprodukten in der Schweiz erweitert. Die Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft in der Schweiz beliefen sich im Jahr 2021 auf CHF 117.2 Millionen, was einem Rückgang von 9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Europa wurde mit Erträgen aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft in Höhe von CHF 146.3 Millionen (-15%) das zweithöchste Ergebnis in der Geschichte von Leonteq, nach der sehr starken Performance im vergangenen Jahr, erwirtschaftet. Besonders erfolgreich war Leonteq in Italien, wo das Unternehmen derzeit mit einem Marktanteil von 8% zu den vier grössten Emittentinnen von strukturierten Anlageprodukten an der SeDeX und Cert-x gehört. In Anerkennung dieser Leistungen erhielt Leonteq vier Auszeichnungen bei den Italian Certificate Awards, darunter den ersten Platz in der Kategorie "Certificate of the Year". Zudem errichtete Leonteq ein Servicecenter in Lissabon, Portugal, in dem derzeit 38 Mitarbeitende beschäftigt sind. In Asien (einschliesslich des Nahen Ostens) setzte Leonteq wichtige Initiativen um, indem sie die Palette der von Standard Chartered emittierten Produkte sowie ihr AMC-Angebot für asiatische Kunden verbreiterte. Leonteq erweiterte zudem ihre regionale Präsenz durch die Eröffnung eines neuen Büros in Dubai. Entsprechend verzeichnete die Region Asien (einschliesslich des Nahen Ostens) gegenüber der Vorjahresperiode einen Anstieg der Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft von 31% auf CHF 43.2 Millionen.

Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts Leonteq hat heute ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichts 2021 bildet. Der nach den internationalen Standards der Global Reporting Initiative (GRI) erstellte Nachhaltigkeitsbericht beschreibt das Engagement des Unternehmens im Bereich der Nachhaltigkeit und Massnahmen, um die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens zu unterstützen. Leonteq hat 13 wesentliche Themen identifiziert, über die das Unternehmen im Kontext von verantwortungsvollem Investieren sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) berichten wird. Leonteq betrachtet die kontinuierlichen und verstärkten Nachhaltigkeitsbemühungen in diesen Bereichen als wichtiger Treiber für die langfristige Entwicklung des Unternehmens. Im Rahmen dieser Bemühungen integriert Leonteq ESG-Faktoren in ihre Produkt- und Dienstleistungspalette mit dem Ziel, eine führende Anbieterin für strukturierte Produkte im Bereich ESG zu werden. Dazu gehört das Angebot innovativer Lösungen als Antwort auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse, die Schaffung eines Bewusstseins für ESG, die frühzeitige Erkennung von Trends und Risiken, das Angebot von ESG-bezogenen Anlagemöglichkeiten und die transparente Berichterstattung über ESG-Aspekte in ihren Produkten. Als Würdigung der Bemühungen, ihre Kunden beim verantwortungsvollen Investieren zu unterstützen, erhielt Leonteq bei den Swiss Derivative Awards 2021 die Auszeichnung für das beste ESG-Produkt. In der zweiten Jahreshälfte 2021 unterstrich Leonteq ihr Engagement für Nachhaltigkeit durch die Unterzeichnung der UN Principles for Responsible Investment (PRI). Ausserdem trat Leonteq dem Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) bei und wurde Mitglied des Vereins Swiss Sustainable Finance (SSF). Damit beweist Leonteq ihr langfristiges Engagement, ESG-Aspekte und Nachhaltigkeitspraktiken in ihre Geschäftsaktivitäten und ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot einzubinden und jedes Jahr transparent über ihre Fortschritte zu berichten. Nächste Wachstumsphase eingeleitet: Erfolgreicher Abschluss des Strategieplans 2018 und Start eines ehrgeizigen Fünfjahres-Strategiezyklus In den vergangenen vier Jahren hat Leonteq ihren strategischen Plan zur Verbesserung der Skalierbarkeit, des Wachstums und der Investment-Experience erfolgreich umgesetzt. Zu den wichtigsten Initiativen gehörten die Erweiterung des Produktangebots, die Einführung des digitalen Marktplatzes LynQs zusammen mit der Anbindung von mehr als 100 Kunden und Partner unter einem neuen innovativen White-Labelling-Plattform Format, die Neugestaltung des AMC-Gateways und der Aufbau der Smart Hedging Issuance Platform (SHIP). SHIP bietet den Kunden heute die Wahl zwischen sieben führenden Investmentbanken als Hedging-Gegenparteien an. Leonteq hat auch die Zahl ihrer White-Labelling-Partner auf 14 erhöht. Im Jahr 2021 schloss Leonteq das Onboarding der Basler Kantonalbank und der Banque Internationale à Luxembourg auf ihrer Multi-Emittenten-Plattform erfolgreich ab und verzeichnete mit diesen beiden neuen Partnern ein Transaktionsvolumen von mehr als CHF 1.2 Milliarden. Darüber hinaus unterzeichnete Leonteq im Januar 2022 neue Kooperationsverträge mit der VP Bank und Swissquote und verlängerte kürzlich die Kooperation mit Raiffeisen Schweiz bis 2030. Mit diesen Massnahmen hat Leonteq ihr Ökosystem deutlich ausgebaut und ihre Marktposition als führende Fintech-Plattform für strukturierte Anlagelösungen gestärkt. Dies wird durch die solide finanzielle Performance und die starke Kapitalbasis unterstrichen. Darüber hinaus hat Leonteq ihre Ertragsqualität verbessert und verzeichnete einen Anstieg der Erträge aus Wachstumsinitiativen und weniger kapitalintensiven Aktivitäten auf CHF 149 Millionen (entsprechend 44% der Gruppenerträge) im Jahr 2021, verglichen mit CHF 27 Millionen (11%) im Jahr 2017. Das Jahr 2022 markiert den Beginn eines neuen Fünfjahres-Strategiezyklus: Die pandemiebedingten Trends, die sich auf das Verhalten der Anleger, die Digitalisierung und die Online-Konnektivität auswirken, haben die Wachstumschancen für Leonteq in Bezug auf den Produktvertrieb und die White-Labelling-Angebote beschleunigt. Vor diesem Hintergrund hat Leonteq ihre Wachstumsstrategie 2026 entwickelt, die das Unternehmen basierend auf vier Dimensionen umsetzen wird: Angebot, Plattform, Regionen und Nachhaltigkeit. Angebot : Leonteq wird ihre Aktivitäten über das traditionelle Geschäft mit strukturierten Produkten hinaus weiter ausbauen und sich auf die Diversifizierung ihres Angebots über Produkte, Anlageklassen und Emittenten hinweg konzentrieren. Zudem plant Leonteq die Einführung neuer Initiativen, darunter eine automatisierte Flow-Plattform, die den Kunden eine breite Palette verbriefter Hebelprodukte (einschliesslich Warrants) bietet, sowie ein neues innovatives White-Labelling-Onboarding-Konzept.

: Leonteq wird ihre Aktivitäten über das traditionelle Geschäft mit strukturierten Produkten hinaus weiter ausbauen und sich auf die Diversifizierung ihres Angebots über Produkte, Anlageklassen und Emittenten hinweg konzentrieren. Zudem plant Leonteq die Einführung neuer Initiativen, darunter eine automatisierte Flow-Plattform, die den Kunden eine breite Palette verbriefter Hebelprodukte (einschliesslich Warrants) bietet, sowie ein neues innovatives White-Labelling-Onboarding-Konzept. Plattform : Mit ihrer skalierbaren Technologieplattform will Leonteq an der Spitze der Digitalisierung bleiben und wird Prozesse und Dienstleistungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg weiter automatisieren. Darüber hinaus wird Leonteq auch in Zukunft innovative digitale Lösungen für ihre Kunden entwickeln und ihre B2B4C LynQs-Plattform um neue Module, Features und Funktionalitäten ausbauen sowie in ihre D2C SIGMA-Plattform investieren.

: Mit ihrer skalierbaren Technologieplattform will Leonteq an der Spitze der Digitalisierung bleiben und wird Prozesse und Dienstleistungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg weiter automatisieren. Darüber hinaus wird Leonteq auch in Zukunft innovative digitale Lösungen für ihre Kunden entwickeln und ihre B2B4C LynQs-Plattform um neue Module, Features und Funktionalitäten ausbauen sowie in ihre D2C SIGMA-Plattform investieren. Regionen : Leonteq will ihre marktführende Position in der Schweiz stärken und gleichzeitig ihr Angebot für die internationale Kundschaft ausweiten. Zusätzlich wird Leonteq gezielte Massnahmen ergreifen, um ihre Marke in Europa, Asien und im Nahen Osten zu stärken.

: Leonteq will ihre marktführende Position in der Schweiz stärken und gleichzeitig ihr Angebot für die internationale Kundschaft ausweiten. Zusätzlich wird Leonteq gezielte Massnahmen ergreifen, um ihre Marke in Europa, Asien und im Nahen Osten zu stärken. Nachhaltigkeit: Um ihr Ziel zu bekräftigen, eine führende Anbieterin für strukturierte Anlagelösungen im Bereich ESG zu werden, wird Leonteq weiterhin verantwortungsvolle Investitionsmöglichkeiten für ihre Kunden und Partner umsetzen. Zu diesem Zweck hat Leonteq im Jahr 2020 eine Nachhaltigkeitsinitiative ins Leben gerufen und wird ESG-Aspekte vermehrt in ihre Geschäftsaktivitäten sowie ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot integrieren. In Bezug auf die finanziellen Ziele strebt Leonteq bis Ende 2026 ein Betriebsertrag von CHF 450 - 500 Millionen und eine Eigenkapitalrendite von über 15% an, was ein profitables Wachstum des Geschäfts bei Erhaltung einer starken Kapitalbasis verdeutlicht. CEO Lukas Ruflin: «Mit unserer Wachstumsstrategie 2026 haben wir einen klaren und nachvollziehbaren Plan für das nachhaltige Wachstum von Leonteq erarbeitet, der auf der erfolgreichen Umsetzung unserer aktuellen Strategie aufbaut. Wir werden unseren Plan für die nächste Wachstumsphase diszipliniert verfolgen und unser Ökosystem für innovative Anlagelösungen weiter ausbauen.» Sehr starker Start ins Jahr 2022 Leonteq verzeichnete einen sehr starken Start in das Jahr 2022, was in erster Linie auf eine deutliche Steigerung des Handelsergebnisses gegenüber der gleichen Vorjahresperiode zurückzuführen ist. Diese Entwicklung widerspiegelt eine insgesamt gestiegene Marktvolatilität, einschliesslich aussergewöhnlicher Kursschwankungen von einigen Large-Cap-Unternehmen im Zusammenhang mit den jüngsten Veröffentlichungen der Jahresresultate. Leonteq Medien- und Analystenkonferenz zu den Jahresresultaten 2021 Eine Medien- und Analystentelefonkonferenz mit Lukas Ruflin, CEO von Leonteq, und Marco Amato, Deputy CEO und CFO von Leonteq, findet heute, 10. Februar 2022, um 10.00 Uhr MEZ statt. Die Präsentation kann live per Audio-Webcast inklusive Slideshow verfolgt werden. Wenn Sie an der Q&A Runde teilnehmen möchten, verwenden Sie bitte folgende Einwahlnummern: Schweiz: +41 (0) 58 310 50 00

UK: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13 Bitte wählen Sie sich 10-15 Minuten vor Beginn der Präsentation ein und fragen Sie nach den «Leonteq full-year 2021 results». Diese Medienmitteilung, die Präsentation der Jahresresultate 2021 und der Geschäftsbericht 2021 sind auf http://www.leonteq.com/fullyearresults erhältlich. Eine Aufzeichnung des Audio-Webcast wird auf http://www.leonteq.com/fullyearresults zur Verfügung stehen. Wichtige Daten 31. März 2022 Ordentliche Generalversammlung 2022

21. Juli 2022 Halbjahresresultate 2022



Alternative Performancekennzahlen in dieser Medienmitteilung Die Definitionen der in dieser Pressemitteilung verwendeten alternativen Performancekennzahlen sind im Geschäftsbericht 2021 auf Seite 9 aufgeführt. KONTAKT

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern präsent, welche über 50 Märkte abdecken. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON).

