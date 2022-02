MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens hat einen robusten Jahresauftakt verzeichnet. Auftragseingänge, Umsatz und Ergebnis legten im ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) deutlich zu und übertrafen die Analystenprognosen. So stiegen die Erlöse um 17 Prozent auf 16,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Auf vergleichbarer Basis, sprich bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe, betrug das Wachstum neun Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) erhöhte sich um 12 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Euro. Stark entwickelten sich dabei das Digitalsparte, das Geschäft mit intelligenter Infrastruktur sowie die Medizintechniktochter Healthineers.

Mit Bezug auf die angespannten Lieferketten hätten größere Unterbrechungen vermieden werden können, kommentierte Siemens. Es gebe jedoch Verzögerungen bei der Auslieferung mancher Produkte an Kunden. Dabei kann das Unternehmen auf eine starke Auftragslage blicken: Das Neugeschäft wuchs um 52 Prozent auf 24,2 Milliarden Euro. Dabei profitierte Siemens von Großaufträgen der Zugsparte, vorgezogenen Beschaffungsmaßnahmen der Kunden bei Smart Infrastructure sowie einem "außerordentlich hohen" Auftragseingang im Digitalgeschäft. Nach Steuern stieg der Gewinn um ein Fünftel auf knapp 1,8 Milliarden Euro. Die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2021/22 wurde bestätigt./nas/stk