DJ Siemens übertrifft mit starkem Wachstum die Erwartungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens ist zum Auftakt seines neuen Geschäftsjahres in allen Bereichen deutlich gewachsen, die Marge in drei Kerngeschäften ging jedoch leicht zurück. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts kletterte im ersten Quartal (per Ende Dezember) um 12 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro, der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 9 Prozent auf 16,5 Milliarden Euro, wie der Technologiekonzern vor seiner Hauptversammlung in München mitteilte. Die Marge gab Siemens mit 15,7 Prozent an - 80 Basispunkte weniger als vor einem Jahr.

Nach Steuern stieg der Gewinn um 20 Prozent, das für die Prognose maßgebliche unverwässerte Ergebnis je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation kletterte auf 2,24 Euro nach 1,86 Euro im Jahr zuvor. Mit allen Ergebniskennziffern übertraf Siemens die Erwartungen. Analysten hatten im Schnitt mit 15,95 Milliarden Euro Umsatz und einem Ergebnis des Industriellen Geschäfts von 2,27 Milliarden Euro gerechnet.

Siemens meldete überdies einen vergleichbar 42-prozentigen Anstieg des Auftragseingangs auf 24,2 Milliarden Euro, hohe Wachstumsraten habe es dabei in allen industriellen Geschäften gegeben. Siemens sitzt damit auf einem Auftragsbestand von 93 Milliarden Euro. "Unsere Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass wir Vorreiter sind, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu beschleunigen", sagte Vorstandschef Roland Busch.

Siemens bestätigte die Jahresprognose 2021/22, wonach der Umsatz vergleichbar mittel einstellig wachsen und der Gewinn je Aktie von zuletzt 8,32 Euro auf 8,70 bis 9,10 Euro zulegen soll.

