10.02.2022 / 07:30

Berlin, 10. Februar 2021 Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) erneuert die Zusammenarbeit mit dem japanischen Gaming-Software-Publisher Konami Digital Entertainment (Konami) zur Erstellung von fotorealistischen Avataren für das Fußballsimulationsspiel eFootball bis 2023. Im Rahmen des Vertrages wird NeXR Technologies die Spieler internationaler Top-Fußballmannschaften scannen. Im November 2021 startete NeXR Technologies die Kooperation mit dem Scannen von 15 Spielern des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Weitere Teams, die in diesem Jahr gescannt werden, gehören zu den europäischen Top-Ligen Bundesliga, Premier League, Primera División und Serie A. Die Kooperation sichert NeXR Technologies kontinuierliche Umsatzbeiträge bis 2023. Die von NeXR Technologies selbst entwickelte Body-Scanning-Technologie ist die Grundlage für die Erstellung hochwertiger und sogenannter Game-Ready-Avatare unter Verwendung der professionellen Avatar Creation Pipeline von NeXR Technologies. Konami hat NeXR Technologies für die zweijährige Zusammenarbeit an seinem Fußball-Videogame ausgewählt, um mit der herausragenden Qualität der Avatare ein unvergleichliches Spielerlebnis anbieten zu können. eFootball 2022, der Nachfolger von Konamis erfolgreicher Videospielserie PRO EVOLUTION SOCCER (PES), ist ab sofort für PlayStation, Xbox, PC und demnächst auch für iOS und Android als Free-to-Play-Modell mit Mikrotransaktionen in verschiedenen Lokalisierungen in Japan und Asien sowie in Europa und Nordamerika erhältlich. Christoph von der Malsburg, Director Go-to-Market von NeXR Technologies: "NeXR Technologies gestaltet die Zukunft des Virtual Fitting und Fitness Tracking durch Einsatz seines massentauglichen Scanners Fusion III in vielversprechenden Pilotprojekten für namhafte Unternehmen wie H&M oder McFit. In der Gamingbranche, in der höchste Ansprüche an die Qualität von Avataren gestellt werden, ist die Erneuerung unserer langjährigen Partnerschaft mit Konami für eines der meistverkauften Video-Game-Franchises ein weiterer Beleg für unsere Kompetenz auch in diesem Bereich. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Technologie Teil der Evolution von eFootball ist."



Über NeXR Technologies

NeXR Technologies SE ist ein börsennotiertes Unternehmen (XETRA: NXR) mit Sitz in Berlin, das B2B-Lösungen für die virtuelle Wirtschaft unter Einsatz von Extended Reality (XR) Technologien anbietet. Im Mittelpunkt seines Portfolios stehen die Erstellung fotorealistischer 3D-Avatare, Virtual-Body-Measurement, Virtual-Fitting, Motion-Capture und Virtual-Reality-Lösungen. Dabei entwickelt NeXR zwei unterschiedliche Plattformen, die Avatare - so genannte digitale Zwillinge - in Cloud-Lösungen integrieren: Die Avatar.Cloud bietet Avatare mit präzisen Body-Measurement- und Imaging-Lösungen in virtuellen Umkleidekabinen und im Fitness-Tracking. Event.Cloud integriert durch die Unreal Engine Avatare und Green Screen Capturing in virtuellen Bühnen und Umgebungen. Diese hybriden technologischen Lösungen werden von unserem Motion-Capture- und Virtual-Production-Studio entwickelt und live bereitgestellt. So kann NeXR Technologies vollständig immersive und interaktive Events wie virtuelle Konzerte, virtuelle Keynotes und virtuelle Bildungsformate realisieren, die sowohl in der virtuellen Realität als auch auf virtuellen Produktionsplattformen wie Twitch, TikTok und Youtube, live! gestreamt werden können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nexr-technologies.com.



