DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Delivery Hero übertrifft GMV-Prognose für 2021 und erwartet für 2022 ein positives bereinigtes EBITDA des Plattformgeschäfts



10.02.2022 / 07:33

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Delivery Hero vermeldet anhaltendes Wachstum im vierten Quartal 2021 mit einem Bruttowarenwert (GMV) von 9,6 Mrd. EUR (+39% gegenüber dem Vorjahr) und einem Gesamtumsatz der Segmente von 1,9 Mrd. EUR (+66% im Vergleich zum Vorjahr)

Mit einem Rekord von 213 neuen Dmart-Eröffnungen in Q4 hat Delivery Hero Ende 2021 weltweit mehr als 1.000 Lagerhäuser betrieben

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2022 erwartet das Unternehmen, mit dem Plattformgeschäft[1] die Gewinnschwelle zu erreichen und setzt die Jahresprognose für die bereinigte EBITDA/GMV-Marge der Gruppe auf etwa -1,0% bis -1,2%

Berlin, 10. Februar 2022 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero", "die Gruppe" oder "das Unternehmen"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2021[2] veröffentlicht. Die Gruppe erzielte einen Bruttowarenwert (GMV) von 9,6 Mrd. EUR, was einem Wachstum von 39% gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der Gesamtumsatz der Segmente um 66% auf 1,9 Mrd. EUR stieg. In Q4 erzielte Delivery Hero außerdem einen Deckungsbeitrag[3] in Rekordhöhe im Bereich Own-Delivery[4], der 51% der Bestellungen des Unternehmens ausmachte.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Im letzten Quartal des Jahres 2021 konnten wir unsere Wirtschaftlichkeit verbessern und unsere Führungsposition in wichtigen Regionen und neuen Verticals stärken. Ende des Jahres haben wir eine Vereinbarung unterzeichnet, um Mehrheitsaktionär von Glovo zu werden, was unsere geografische Präsenz und unser langfristiges Wachstumspotenzial erweitern wird. Nach Abschluss der Transaktion werden wir insgesamt bis zu 2,2 Mrd. Menschen auf der ganzen Welt beliefern können."



Rekordergebnisse für das Gesamtjahr 2021

Mit einer weiterhin starken Leistung im vierten Quartal 2021 schließt Delivery Hero ein Jahr ab, das von Wachstum, Innovation und soliden finanziellen Ergebnissen geprägt war. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen GMV von 35,4 Mrd. EUR (+62% gegenüber dem Vorjahr) und übertraf damit leicht die Prognose von 33 bis 35 Mrd. EUR. Mit einem Gesamtumsatz der Segmente von 6,6 Mrd. EUR, 89% mehr als im Vorjahr, wurde das obere Ende der Prognose von 6,4 bis 6,7 Mrd. EUR fast erreicht. Die bereinigte EBITDA/GMV-Marge für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von -2,2% entspricht der Prognose von rund -2 %.

Finanzieller Ausblick für 2022 und erwartete Profitabilität des Plattformgeschäfts

Delivery Hero hat auch seine Prognose[5] für das Gesamtjahr 2022 veröffentlicht und erwartet einen GMV zwischen 44 und 45 Mrd. EUR, einen Gesamtumsatz der Segmente von 9,5 bis 10,5 Mrd. EUR und eine bereinigte EBITDA/GMV-Marge von etwa -1,0 bis -1,2%. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, im Jahr 2022 ein positives bereinigtes EBITDA für das Plattformgeschäft zu erzielen.

Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero: "Wir sind stolz, unsere Versprechen für 2021 in Bezug auf GMV, Umsatz und EBITDA erfüllt zu haben. Mit stetigen Wachstumsraten und einem steigenden Deckungsbeitrag des Own-Delivery-Geschäfts ist klar, dass unser Geschäftsmodell funktioniert. Unser Fokus auf Skalierung und Effizienzsteigerung zahlt sich aus, und wir erwarten, dass unser Plattformgeschäft in diesem Jahr ein positives bereinigtes EBITDA erzielen wird."



Optimierung der globalen Aufstellung von Delivery Hero

Im Dezember 2021 unterzeichnete Delivery Hero eine Vereinbarung[6], um Mehrheitsaktionär der spanischen Multikategorie-Lieferplattform Glovo zu werden, was einen wichtigen Meilenstein markierte. Das Unternehmen erwarb einen zusätzlichen Anteil von ca. 39,4% an Glovo und ergänzte seinen bereits bestehenden Anteil von 44% (auf unverwässerter Basis). Zum 31. Januar 2022 sind weitere Glovo-Aktionäre der Transaktion zu denselben Bedingungen beigetreten, sodass sich der Anteil von Delivery Hero auf rund 95% auf unverwässerter Basis beläuft. Beide Unternehmen sind Pioniere im Bereich Quick-Commerce und werden durch diese Partnerschaft Innovationen in der Branche weiter vorantreiben sowie die Zukunft der Lieferindustrie in Europa und darüber hinaus prägen. Im vierten Quartal hat Delivery Hero außerdem den Betrieb von foodpanda Deutschland in ein Innovationszentrum in Berlin verlagert und angekündigt, foodpanda Japan zu veräußern. Diese Entscheidungen ermöglichen es, den Fokus auf Investitionen und Wachstum in anderen Schlüsselbereichen zu legen.

Die Zukunft von Quick-Commerce vorantreiben

Delivery Hero investiert weiterhin in das Segment Integrated Verticals, wo auch das Quick-Commerce-Geschäft floriert. Mit der Eröffnung von 213 neuen Dmarts im vierten Quartal wurde ein neuer Rekord gebrochen: Bis Ende 2021 verfügte Delivery Hero über 1.074 Lagerhäuser weltweit, was das Dmart-Geschäft des Unternehmens zu einem der Branchenführer macht. Delivery Hero weitete außerdem sein Logistics-as-a-Service-Angebot auf mehr als 25 Märkte aus und hat ehrgeizige Pläne, E-Commerce, Marktplätze, Apotheken und Lebensmittelläden mit der innovativen Logistiktechnologie der Gruppe zu verbinden, um Produkte schneller als je zuvor an Kunden zu liefern. Im Vergleich zum Vorjahr sind in Q4 der GMV des Segments Integrated Verticals um 133% auf 347 Mio. EUR und der Segmentumsatz um 127% auf 322 Mio. EUR gestiegen und bestätigen so einen hervorragenden Aufwärtstrend.

Mehr Nachhaltigkeit in der Lieferbranche

Delivery Hero bekräftigt sein Engagement für Nachhaltigkeit und hat bei seiner ersten Teilnahme am Carbon Disclosure Project ("CDP") ein B-Rating erhalten. CDP ist eine Nichtregierungsorganisation, die die Bemühungen und Leistungen im Bereich Umweltschutz und eines Unternehmens bewertet. Mit dieser Bewertung ist Delivery Hero in einer guten Position, um weitere Nachhaltigkeitsinitiativen voranzutreiben und ein Unternehmen aufzubauen, auf das die nächste Generation stolz sein kann.

Delivery Hero - wesentliche Leistungsindikatoren Q4 2021

(Alle Werte beinhalten Woowa und exkludieren Delivery Hero Korea auf einer Pro-forma-Basis)

Q4 2020 Q4 2021 EUR Mio. EUR Mio. Bestellungen (Millionen) Konzern 610,1 775,5 % YoY Veränderungen 96,3% 27,1% % Eigenlieferung 47,3% 50,6% Asia 399,1 510,9 MENA 127,4 169,4 Europe 40,6 46,3 Americas 43,0 48,9 Integrated Verticals 14,2 27,7 Bruttowarenwert (GMV) - Konzern 6.946,4 9.640,4 % YoY Veränderung (BW) 81,3% 38,8% % YoY Veränderung (KW) 91,0% 39,8% Asia 4.661,9 6.529,2 MENA 1.350,4 1.837,5 Europe 570,3 713,7 Americas 363,8 559,9 Integrated Verticals 148,9 347,2 Umsatz der Segmente - Konzern 1.152,6 1.918,5 %YoY Veränderung (BW) 101,5% 66,5% %YoY Veränderung (KW) 114,8% 65,9% Asia 541,7 876,6 MENA 279,9 459,6 Europe 109,1 152,8 Americas 89,9 150,7 Integrated Verticals 141,4 321,6 Konzerninterne Verrechnungen 1 (9,5) (42,8)



Anmerkung:

Auf Konzernebene sowie in den Segmenten Americas und MENA werden die Umsätze und der Bruttowarenwert (GMV) sowie die jeweiligen Wachstumsraten durch die Aktivitäten in Argentinien und/oder Libanon beeinflusst, die sich gemäß IAS 29 ab dem 1. September 2018 bzw. ab Oktober 2020 als Hochinflationsländer qualifizieren. BW = Berichtswährung / KW = Konstanter Wechselkurs

1. Die Differenz zwischen den Gesamterlösen der Segmente und der Summe der Segmenterlöse ergibt sich hauptsächlich aus der konzerninternen Verrechnung von Dienstleistungen, die von den Plattform-Geschäftsbereichen an die Integrated Verticals-Geschäftsbereiche verrechnet werden.



ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

PRESSEKONTAKT

Lara Hesse

Corporate & Financial Communications

+49 151 54 66 00 56

press@deliveryhero.com

INVESTOR RELATIONS-KONTAKT

Christoph Bast

Head of Investor Relations

+49 160 30 13 435

ir@deliveryhero.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



[1] Das Plattformgeschäft entspricht den vier regionalen Segmenten der Delivery Hero Gruppe (Europa, MENA, Asien und Amerika) einschließlich der Konzernkosten. Das Segment Integrated Verticals ist nicht Teil des Platform-Geschäfts.

[2] Um ein besseres Gesamtbild des Gruppenprofils zu vermitteln, beinhalten die Ergebnisse für das laufende Geschäftsjahr die Zahlen von Woowa auf einer Pro-forma-Basis ab dem 1. Januar 2021 und schließen Delivery Hero Korea ab demselben Datum aus; für Vergleichszwecke wird dies auch auf historische Daten angewendet.

[3] Dies schließt Delivery Hero Korea aus und beinhaltet Woowa noch nicht. Der Deckungsbeitrag wird als Prozentsatz des GMV vor Gutscheinkosten berechnet.

[4] Kundenbestellungen werden von Delivery Heros eigener Lieferflotte ausgeführt.

[5] In der Prognose ist Glovo nicht enthalten. Glovo wird nach Abschluss der Transaktion in die Finanzberichterstattung integriert werden.

[6] Der Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe in mehreren Ländern, und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 erfolgen.

10.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de