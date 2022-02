DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Gedenktag der Reichsgründung" geschlossen.

TAGESTHEMA

Siemens ist zum Auftakt seines neuen Geschäftsjahres in allen Bereichen deutlich gewachsen, die Marge in drei Kerngeschäften ging jedoch leicht zurück. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts kletterte im ersten Quartal (per Ende Dezember) um 12 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro, der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 9 Prozent auf 16,5 Milliarden Euro. Die Marge gab Siemens mit 15,7 Prozent an - 80 Basispunkte weniger als vor einem Jahr. Nach Steuern stieg der Gewinn um 20 Prozent, das für die Prognose maßgebliche unverwässerte Ergebnis je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation kletterte auf 2,24 Euro nach 1,86 Euro im Jahr zuvor. Mit allen Ergebniskennziffern übertraf Siemens die Erwartungen. Analysten hatten im Schnitt mit 15,95 Milliarden Euro Umsatz und einem Ergebnis des Industriellen Geschäfts von 2,27 Milliarden Euro gerechnet. Siemens meldete überdies einen vergleichbar 42-prozentigen Anstieg des Auftragseingangs auf 24,2 Milliarden Euro, hohe Wachstumsraten habe es dabei in allen industriellen Geschäften gegeben. Siemens sitzt damit auf einem Auftragsbestand von 93 Milliarden Euro.

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21/22 ggVj 1Q21/22 ggVj 1Q20/21 Auftragseingang 24.209 +52% 18.025 +13% 15.940 Umsatz 16.497 +17% 15.951 +13% 14.071 Ergebnis nach Steuern 1.796 +20% 1.605 +7% 1.498 Ergebnis je Aktie 2,05 +19% 1,80 +5% 1,72

AUSBLICK Geschäftsjahr 2021/22:

- Umsatzerlöse auf vergleichbarer Basis (bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) ein prozentual mittleres einstelliges Wachstum

- Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatzerlösen (Book-to-Bill-Verhältnis) von über 1

- höheres unverwässertes Ergebnis je Aktie (für den Gewinn nach Steuern) vor Effekten aus der Kaufpreisallokation in einer Bandbreite von 8,70 bis 9,10 Euro (Gj 2020/21: 8,32 Euro)

- Gewinn nach Steuern sieht Siemens bei 1,5 Milliarden Euro

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DELIVERY HERO (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum Gesamtjahr 2021 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Bestellungen in Millionen; Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj21 ggVj Zahl Gj20 Bestellungen 3.081 +63% 4 1.891 GMV* 36.345 +67% 6 21.806 Umsatz 6.000 +72% 18 3.488 EBITDA bereinigt -777 -- 18 -590 Ergebnis nach Steuern -1.460 -- 16 -1.403 Ergebnis je Aktie -5,53 -- 18 -6,08

* Bruttowarenwert

LINDE (12:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Quartal 2021 (Angaben in Millionen US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie und Quartalsdividende in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Umsatz 7.839 +8% 9 7.229 Operativer Gewinn bereinigt 1.798 +11% 9 1.616 Ergebnis nach Steuern bereinigt* 1.390 +14% 9 1.217 Ergebnis/Aktie verwässert berei.* 2,68 +17% 18 2,30

* fortgeführte Geschäftsbereiche

Weitere Termine:

06:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q

07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 4Q

07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H

08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q

08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 4Q

08:10 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:45 DE/Metro AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1Q

10:00 DE/Deutsche Börse AG, virtuelle BI-PK

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q

18:05 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis

22:01 US/Expedia Inc, Ergebnis 4Q

Außerdem im Tagesverlauf

- DE/Hamburg Commercial Bank AG, Jahresergebnis

- AU/Cimic Group Ltd, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis

- DE/Biotest AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Ceconomy Stämme 0,17 Euro Ceconomy Vorzüge 0,74 Euro

INDEXÄNDERUNG

Folgende außerordentliche Index-Änderung wird nach Handelsschluss wirksam:

MDAX + NEUAUFNAHME - Daimler Truck + HERAUSNAHME - Alstria Office Reit

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+7,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+7,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+5,5% gg Vj 14:30 Realeinkommen Januar 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 238.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.526,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.573,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.013,50 -0,2% Nikkei-225 27.696,08 +0,4% Schanghai-Composite 3.475,76 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 165,80% +5 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.482,01 +1,6% DAX-Future 15.533,00 +1,6% XDAX 15.537,63 +1,6% MDAX 33.780,68 +1,6% TecDAX 3.438,29 +2,1% EuroStoxx50 4.204,09 +1,8% Stoxx50 3.785,45 +1,5% Dow-Jones 35.768,06 +0,9% S&P-500-Index 4.587,18 +1,5% Nasdaq-Comp. 14.490,37 +2,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,75% +44

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderen Eröffnung an den Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer. Nach der Erholung der vergangenen Tage gehe den Börsen die Puste aus, sagt ein Marktstratege. Der Markt warte auf den "Höhepunkt des Tages" - die Daten zur US-Inflation. "Der Handel wird ganz im Bann der US-Inflationsdaten verlaufen", sagt ein anderer Marktteilnehmer. "Von der Inflationsrate hängt es ab, wie schnell und wie stark die US-Notenbank die Zinsen erhöht", sagt er. Eine noch höhere Inflationsrate könnte die Zinsängste schüren und Aktien belasten. Eine unerwartet niedrige Inflationsrate könnte dagegen den Dollar unter Druck setzen.

Rückblick: Sehr fest - Gestützt wurde die Stimmung von Anzeichen für eine Entspannung in der Ukraine-Krise, aber auch vom Bemühen der EZB, dem Eindruck eines allzu forschen Vorgehens bei der Zinswende zu begegnen. Zudem sendete die Berichtssaison positive Signale aus. "Vor den am Donnerstag anstehenden Inflationsdaten aus den USA wagten sich die ersten mutigen Anleger wieder aus der Deckung und setzen auf eine positive Überraschung", hieß es von CMC. Der Automobil-Sektorindex war mit 4,0 Prozent Plus Tagesgewinner. Der Markt habe sich etwas vom Zinsthema abgewandt und schaue nun auf Aktien mit guten Konjunktur-Aussichten, hieß es. Auf Erholungskurs lagen auch Technologiewerte (+2,9%), die stark unter dem Renditeanstieg an den Anleihemärkten gelitten hatten. Bei den Aktien der Container-Reedereien setzte sich der positive Ausblick von Moeller-Maersk (+7,2%) auf das aktuelle Jahr durch. Noch deutlicher kletterten Hapag-Lloyd (+9,3%), für Kühne & Nagel ging es 4,3 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Sich verdichtende Spekulationen über einen Börsengang der Porsche AG trieben die Aktie der Holding um 8,2 Prozent nach oben, VW gewannen 6,1 Prozent. Ab Freitag notiert die Aktie von Daimler Truck (+2,2%) im MDAX, dort ersetzt sie Alstria Office. Sehr gut wurden die Geschäftszahlen von Qiagen (+3,0%) zum vierten Quartal aufgenommen. Daneben legte auch Siemens Energy (+1,0%) Geschäftszahlen vor. Der Konzern hat wegen der Verluste seiner spanischen Windenergietochter Siemens Gamesa zum Jahresauftakt unter dem Strich rote Zahlen geschrieben. Die Sparte Gas & Power lief aber gut. Nach starken Zahlen gewannen Heideldruck 14,2 Prozent. K+S stiegen um 4,4 Prozent. Der Konzern rechnet für dieses Jahr nun mit einem EBITDA deutlich über Konsens. Wacker Neuson gewannen 5,6 Prozent nach starkem Zahlenausweis.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Blick standen Deutsche Börse, die nach Zahlenausweis über den Prognosen 1 Prozent zulegten. Metro verteuerten sich ebenfalls nach Zahlenvorlage - um 2,5 Prozent. Für die Siemens-Aktie ging es um 0,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen veräußert sein Post- und Paketgeschäft für 1,15 Milliarden Euro. Bet-at-Home tendierten nach einer Prognose für das laufende Jahr unverändert.

USA - AKTIEN

Fester - Vor allem die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison stand im Fokus, die bislang mehrheitlich überzeugende Quartalszahlen geliefert hat. Zudem gab es leichte Entspannungssignale in der Ukraine-Krise. Für Lyft ging es um 6,8 Prozent aufwärts. Der Fahrdienstvermittler steigerte den Umsatz im vierten Quartal deutlich. Der Kurs des Mitbewerbers Uber, der nachbörslich Zahlen veröffentlicht hat, gewann 4,8 Prozent. Chipotle Mexican Grill legten um 10,2 Prozent zu. Die Schnellrestaurantkette hatte einen 22-prozentigen Umsatzanstieg berichtet und übertraf damit ebenso die Konsensschätzung wie mit dem um 60 Prozent höheren Gewinn. Yum Brands hatte beim Umsatz die Prognose übertroffen. Die Aktie gewann 2,2 Prozent. NCR verbesserte nicht nur Umsatz und Gewinn, sondern kündigte auch eine Überprüfung der Strategie und eigenen Aktivitäten an. Die Aktie schoss 14,3 Prozent nach oben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,36 +2,1 1,34 63,2 5 Jahre 1,82 +0,4 1,82 56,2 7 Jahre 1,92 -1,4 1,94 48,3 10 Jahre 1,95 -1,6 1,96 43,6 30 Jahre 2,25 -0,6 2,26 35,1

Die Renditen kamen zurück, nachdem die Rendite zehnjähriger Papiere am Dienstag bis in die Nähe der Marke von 2,00 Prozent gestiegen war. Auf diesem Niveau hatte sie zuletzt im Juli 2019 gelegen. Im späten Geschäft lag sie bei 1,95 Prozent, nach einem Hoch von 1,96 Prozent am Vortag.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,1425 +0,0% 1,1421 1,1429 +0,5% EUR/JPY 132,06 +0,1% 131,99 131,94 +0,9% EUR/CHF 1,0560 +0,0% 1,0819 1,0557 +1,8% EUR/GBP 0,8444 +0,1% 0,8438 0,8436 +0,5% USD/JPY 115,60 +0,0% 115,55 115,44 +0,4% GBP/USD 1,3530 -0,0% 1,3535 1,3549 -0,0% USD/CNH 6,3624 -0,0% 6,3631 6,3667 +0,1% Bitcoin BTC/USD 43.925,83 -1,5% 44.600,26 43.746,51 -5,0%

Der Dollar gab einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab, der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Das Aufwärtspotenzial für den Euro sei allerdings begrenzt, so die MUFG Bank. Die Markterwartungen für Zinserhöhungen der EZB fielen zu hoch aus.

Der Dollar macht seine Abgaben am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft wieder wett, der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent. Sollten die späteren Inflationsdaten unerwartet niedrig ausfallen, könnte dies den Greenback belasten. Denn dies spreche dann für ein weniger forsches Vorgehen der US-Notenbank bei ihren geldpolitischen Straffungen, heißt es.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,49 89,66 -0,2% -0,17 +19,5% Brent/ICE 91,32 91,55 -0,3% -0,23 +17,8%

Die Ölpreise holten anfängliche Verluste wieder auf und legten (rund 1%) zu. Überraschend stark gefallene Öllagerdaten in den USA sorgten für einen Schub. Im Blick standen daneben weiter die Atomverhandlungen mit dem Iran. Am Vortag hatten indirekte Gespräche zwischen den USA und dem Iran begonnen. Im Falle einer Einigung dürften die Sanktionen aufgehoben werden und damit mehr iranisches Öl an den Markt kommen, was die Preise belasten würde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.834,38 1.833,40 +0,1% +0,98 +0,3% Silber (Spot) 23,26 23,35 -0,4% -0,09 -0,2% Platin (Spot) 1.033,65 1.038,15 -0,4% -4,50 +6,5% Kupfer-Future 4,62 4,60 +0,3% +0,01 +3,4%

Der Goldpreis setzte seine Aufwärtsbewegung fort und stieg je Feinunze um 7 Dollar auf 1.833. Gerade das Zurückrudern der EZB bei der Erwartung einer allzu forschen Straffung der Geldpolitik lieferte Kaufargumente.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAPANDEMIE

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Sie lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Donnerstagmorgen bundesweit bei 1.465,4 (Vorwoche: 1283,2). Am Mittwoch hatte sie bei 1.450,8 gelegen. Wie das RKI mitteilte, lag die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Donnerstagmorgen bei 247.862 (236.120) - nach 234.250 am Mittwoch. Es wurden zudem 238 (164) weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Laut dem aktuellsten RKI-Bericht lag die Hospitalisierungs-Inzidenz am Mittwoch bundesweit bei 6,07 (4,77).

US-GELDPOLITIK

Wenn es keine Anzeichen für eine Abschwächung des Preisdrucks gibt, sind nach Einschätzung der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland schnellere Zinserhöhungen erforderlich. Die Inflation werde sich im Laufe des Jahres wahrscheinlich abschwächen, aber wenn die Daten stark bleiben, müsse die US-Notenbank die Zinssätze möglicherweise zügiger anheben, sagte Loretta Mester in einer virtuellen Ansprache vor dem Europäischen Wirtschafts- und Finanzzentrum.

US-NOTENBANK

Susan Collins wird neue Präsidentin der Boston Fed. Die 63-jährige Ökonomin wird damit auch stimmberechtigtes Mitglied des zinsgebenden Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank in diesem Jahr.

INFLATION NIEDERLANDE

Inflationsrate Jan 6,4% (Dez 5,7%) - CBS

EU-TAXONOMIE

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) schließt eine Klage gegen den Taxonomie-Beschluss der EU-Kommission nicht aus. Mit Blick auf die von Österreich angekündigte Klage sagte sie nach Angaben des "Tagesspiegel": "Das ist schon 'Greenwashing', was da passiert, wenn versucht wird, für die Langfristschiene hier ein Nachhaltigkeitssiegel draufzukleben", sagte Lemke.

DT. BÖRSE

hat folgende Zahlen zum vierten Quartal ausgewisen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20 Nettoerlöse 935 +15% 905 +11% 814 Operative Kosten 446 +15% 429 +11% 388 EBITDA 504 +16% 490 +12% 437 Ergebnis nach Steuern/Dritten 281 +23% k.A. -- 229 Ergebnis je Aktie 1,53 +22% 1,52 +22% 1,25

AAREAL BANK

Nachdem Finanzinvestoren mit der Übernahme der Aareal Bank gescheitert sind, wird bei dem Immobilienfinanzierer voraussichtlich nicht so schnell Ruhe einkehren. Zu dieser Einschätzung ist Fitch Ratings gekommen. "Anhaltender Druck aktivistischer Investoren, die die Rolle der Aareon im Konzern in Frage stellen, dürfte auch in naher Zukunft einen erheblichen Teil der Managementzeit in Anspruch nehmen", schrieb die Gesellschaft unter Bezugnahme auf die Software-Tochter der Aareal Bank. (Börsen-Zeitung)

BMW

Die Rekordverkäufe im vergangenen Jahr machen den BMW-Konzern wieder mutiger. "In Deutschland werden wir rund 6.000 Menschen neu einstellen. Mit einem Drittel ersetzen wir Fluktuation, der Rest fließt in den Beschäftigungsaufbau", sagte Personalvorständin Ilka Horstmeier. "Wir sind in den vergangenen Monaten kräftig gewachsen, vielleicht sogar ein bisschen schneller, als wir gedacht haben", führte die BMW-Managerin aus. (Handelsblatt)

RWE

Der Energiekonzern will bis 2030 vier Milliarden Euro an Standorten im Bundesland Nordrhein-Westfalen investieren. Mit dieser Summe sollen unter anderem Kapazitäten für grünen Wasserstoff im Leistungsumfang von 700 Megawatt, zwei Gigawatt in Form von wasserstofffähigen Gaskraftwerken sowie ein Gigawatt erneuerbare Energien entstehen.

VOLKSWAGEN

Die Arbeitnehmervertreter von Volkswagen erhöhen den Druck auf das Management, die Probleme im kriselnden China-Geschäft mit aller Macht anzugehen. "VW muss in China die Kurve kriegen und die Bedürfnisse der Kunden besser verstehen, vor allem in der Software", sagt die Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, Daniela Cavallo. (FAZ)

HOCHTIEF / CIMIC

Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat im vergangenen Jahr zwar weniger verdient als im Vorjahr, zeigt sich aber für 2022 optimistisch. Dank der deutlichen Erholung der Neuaufträge soll der Gewinn wieder wachsen. Per Ende Dezember fiel das Nettoergebnis auf 402 Millionen Australischen Dollar von 620 Millionen im Jahr zuvor. Cimic selbst hatte einen Nettogewinn von 400 bis 430 Millionen australischen Dollar als Messlatte genannt.

METRO

BERICHTET** 1. QUARTAL 1Q21/22 ggVj 1Q20/21 Umsatz 7.604 +20% 6.337 EBITDA 528 +32% 399 EBITDA bereinigt 521 +39% 376 EBIT 333 +67% 200 Erg nach Steuern/Dritten* 195 +97% 99 Ergebnis je Aktie* 0,54 +100% 0,27

AUSBLICK Geschäftsjahr 2021/22:

- Metro erwartet ein Wachstum des Gesamtumsatzes von 3 bis 7 Prozent (2020/21: 0,1 Prozent ohne Japan und Myanmar, mit Aviludo und Davigel Spanien)

- EBITDA bereinigt etwa auf Vorjahresniveau 2020/21 (1.187 Millionen Euro ohne Japan und Myanmar, mit Aviludo und Davigel Spanien)

* fortgeführte Geschäfte

** Metro hat am 9. Februar 2022 bereits Zahlen veröffentlicht

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

SIEMENS

