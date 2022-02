Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat auch den dritten Handelstag in dieser Woche zugelegt. Diesmal fielen die Gewinne deutlich aus. Der DAX startete bereits gut in den Handel und baute sein Plus ganz schnell aus. Zeitweise notierte er sogar über der Marke von 15.500 Punkten. Marktidee: Aurubis Aurubis hatte am Montag Geschäftszahlen vorgelegt und den Markt überzeugt. Die Aktie zog an den Folgetagen kräftig an und nähert sich ihrem am 20. Januar markierten Rekordhoch. Dort befindet sich auch die nächste Widerstandszone. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde den Weg zu drei neuen Kurszielen freimachen. Auf der Unterseite steht vor allem eine bestimmte Unterstützung im Fokus.