DJ Ifo-Institut: Aufträge der Industrie reichen so weit wie noch nie

MÜNCHEN/BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie kann mit den aktuellen Auftragsbeständen laut einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung so lange produzieren wie nie zuvor. Sie reichen demnach für die nächsten 4,5 Monate. "Das gab es noch nie, seit wir diese Frage im Jahr 1969 zum ersten Mal gestellt haben. Die Auftragseingänge der vergangenen Monate konnten nicht abgearbeitet werden, weil den Unternehmen wichtige Vorprodukte und Rohstoffe fehlten", sagte der Leiter der Ifo-Konjunkturprognosen, Timo Wollmershäuser.

"Sollten sich die Engpässe in den kommenden Monaten auflösen, könnte die Produktion in der deutschen Industrie durchstarten", fügte er hinzu. "Das dürfte die Wirtschaftsleistung dann kräftig anschieben." Besonders groß sei der Auftragsbestand in der Autoindustrie (Hersteller und Zulieferer) mit einer geschätzten Produktionsdauer von 8,0 Monaten, im Maschinenbau mit 6,1 Monaten und bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten mit 5,0 Monaten. Am wenigsten weit reichen demnach die Aufträge der Drucker mit 1,9 Monaten.

February 10, 2022 02:08 ET (07:08 GMT)

