HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen von 150 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) hätten die Konsensschätzungen übertroffen und es dem Börsenbetreiber ermöglicht, seine Jahresziele zu erreichen, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatzausblick beinhalte indes nur wenig Potenzial für steigende Konsenserwartungen. Die Aktie erscheine trotz des Bewertungsabschlags zur Konkurrenz fair bewertet./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 06:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

