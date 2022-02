DJ Bayer-Medikament Asundexian erhält Fast-Track-Status der FDA

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Arzneimittelbehörde FDA prüft die Zulassung des Bayer-Gerinnungshemmers Asundexian beschleunigt. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat Asundexian von der FDA den Fast-Track-Status für den potenziellen Einsatz zur Sekundärprävention bei Patienten mit nicht-kardioembolischem ischämischem Schlaganfall erhalten.

Asundexian befindet sich derzeit neben dem genannten noch in zwei weiteren Anwendungsgebieten - Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörung) sowie kürzlich aufgetretenem Herzinfarkt - in klinischen Studien der Phase II entweder als eigenständige Therapie oder in Kombination mit einer Thrombozytenaggregationshemmung.

Der Fast-Track-Status soll die Entwicklung sowie die Überprüfung von Arzneimittelkandidaten erleichtern und beschleunigen, um schwere Erkrankungen behandeln und ungedeckten medizinischen Bedarf decken zu können.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2022 02:41 ET (07:41 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.