Digitale Wertpapiere

Bloxxon ermöglicht Wechselpilot die Emission elektronischer Wertpapiere



Berlin, 10. Februar 2022. Die Berliner Blockchain-Plattform Bloxxon hat ihr Angebot um das Führen des Kryptowertpapierregisters ergänzt. Für die Finanzierung des unabhängigen Wechselservice im Strom- und Gasbereich "Wechselpilot" erzeugt Bloxxon erstmals ein voll digitales Wertpapier auf der Stellar Blockchain. Mit einer Inhaberschuldverschreibung in Höhe von 1,5 Millionen Euro über den digitalen Finanzplatz und Mittelstandsfinanzierer Invesdor, will Wechselpilot sein Produktangebot erweitern. Invesdor setzt seit längerem auf die Technologie der Bloxxon und bindet nun auch die Registerführung auf der Crowd-Lending Plattform ein. "Die Registerführung in unsere Digital Asset Plattform einzubinden war der logische nächste Schritt. Zwar erfüllt die Blockchaintechnologie eigentlich schon alle Anforderungen an Transparenz und Sicherheit, die der Rechtsverkehr bei Wertpapieren braucht, aber das Bedürfnis nach einem Normadressaten, der im Zweifel auch haftet, ist nachvollziehbar. Daher kann ab jetzt jede Emission über unsere Plattform auch über die Registerführerin laufen, welche die Registerangaben überwacht, Auskünfte erteilt und ggf. Korrekturen wahrnimmt. Damit ist die Bloxxon Digital Asset Plattform bereit für die Zukunft ", sagt Daniel Wernicke, Co-Vorstand der Bloxxon AG. "Wir gehen davon aus in absehbarer Zukunft überhaupt keine herkömmlichen Wertpapiere mehr zu emittieren, sondern ausschließlich digitale Wertpapiere. Die Digital Asset Plattform der Bloxxon bietet dafür ein optimales regulatorisches und technologisches Setup. Das eWpG selbst hilft beim Erstellen der Emissionsbedingungen und sorgt für Rechtssicherheit - das macht wirklich Spaß", ergänzt Jens Siebert, Co-Founder und COO von Invesdor. "Als führende Plattform zur Energiekostenoptimierung liefern wir unseren mehr als 60.000 Kunden dank unseres automatisierten Vertragswechselservice jedes Jahr eine innovative Dienstleistung. Wir freuen uns darauf, auch bei Bloxxon mit einem ersten voll digitalen Wertpapier neue Maßstäbe in der Finanzierung zu setzen", so Jan Rabe, Managing Director und Gründer der Wechselpilot GmbH.

Über die BLOXXON

Die Bloxxon AG bietet institutionellen Anlegern und Finanzdienstleistern Produktlösungen und API-Services für digitale Assets in den Kerngeschäftsfeldern Custody (Verwahrung von digitalen Assets), Tokenisierung (Emission digitaler Wertpapiere) und Asset Servicing (Trading, Reporting, Zugang zu Handelsplätzen). Mit eigenen Lizenzen für die Kryptoverwahrung, Anlagevermittlung und Finanzportfolioverwaltung ist die Bloxxon führender Crypto-as-a-Service Partner und One-stop-Shop für tokenisierte Wertpapieremissionen. Mit der Bloxxon Asset Management steht Banken, Investoren und Unternehmen eine professionelle Asset Management Einheit zur Verfügung, die einen einfachen Zugang zur Anlageklasse digitaler Vermögenswerte schafft. Renommierte Bankpartner wie Hauck & Aufhäuser und Emittenten wie die Invesdor AG vertrauen bereits auf die Leistungen der Bloxxon. Vermögenden Privatkunden bietet die Bloxxon AG über ihr Tochterunternehmen wevest Vermögensverwaltung AG Zugang zur regulierten Vermögensverwaltung mit Krypto Assets in Deutschland. Kontakt

