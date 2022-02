Nach einer bislang starken Börsenwoche und vor neuen Inflationsdaten aus den USA dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zunächst keine großen Sprünge machen. Der DAX +1,57% wurde am Donnerstagmorgen zeitweise rund 0,3 Prozent höher bei 15.528 Punkte taxiert. In dieser Woche hat der Dax bereits rund zweieinhalb Prozent zugelegt. Der EuroStoxx 50 +0,21% wird am Donnerstagmorgen rund 0,3 ...

