BC8 - Bechtle steigert Gewinn trotz Lieferengpässen deutlichDB1 - DEUTSCHE BÖRSE GJ UNVERW. GEW/AKT EU6,59, ERW. EU6,66DBAN - DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG Q1 VERLUST EU8,2 MIODHER - Delivery Hero will Verluste im Plattformgeschäft 2022 abstellen B4B - Metro steigert im ersten Quartal Umsatz und Gewinne deutlichGBF - BILFINGER GJ DIV/AKTIE EU4,75, ERW. EU4,75SIE - SIEMENS Q1 UNVERW. GEWINN/AKTIE €2,05, ERW. €1,57SUSE - SUSE-Aktionär bietet etwa 3 Mio Aktien über Goldman an: TermsTKA - Thyssenkrupp-Gewinn über Erwartungen dank hoher StahlpreiseBayernLB nennt 70 Mrd. Euro an Immobilienkrediten als neues Ziel ARL - Nachdem Finanzinvestoren mit der Übernahme der Aareal Bank gescheitert sind, wird bei dem Immobilienfinanzierer voraussichtlich nicht so schnell Ruhe einkehren. Zu ...

