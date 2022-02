Swiss Life Deutschland will seine regionale Präsenz in diesem Jahr noch erweitern. Ein Grund dafür ist die hohe Nachfrage nach Beratung. Im Jahr 2021 kamen bereits 104 neue Standorte dazu. Swiss Life Deutschland plant für das Jahr 2022, seine regionale Präsenz weiter auszubauen. Damit will der Finanzberatungskonzern an ein Filialwachstum von 17% im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr anknüpfen. Dieses Wachstum bezieht auch die angeschlossenen Finanzberatungsgesellschaften Swiss Life Select, tecis, ...

