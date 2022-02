Nach den Kursgewinnen am Mittwoch kann der DAX auch am Donnerstag leicht zulegen. Zwar ist das Plus nach einem starken Handelsauftakt etwas zusammengeschmolzen, dennoch hat der Leitindex die 15.500-Punkte-Marke zurückerobert. Entscheidend ist nun aber der Blick in die USA, wo Inflationsdaten anstehen.Um 14:30 Uhr werden dort die Daten veröffentlicht. Experten erwarten eine Teuerung von bis zu 7,2 Prozent. Gibt es hier eine negative oder positive Überraschung, wird dies Auswirkungen auf die Zinserwartungen ...

