Anscheinend steht Silber zu Jahresbeginn hoch im Kurs bei Anlegern. Nachdem schon die U.S. Mint starke Verkaufszahlen zum Jahresbeginn gemeldet hat, kommen auch ermutigende Zahlen aus Down Under. Im Januar verkaufte die Perth Mint 66.709 Unzen Gold und einen Rekord von 2.387.165 Unzen Silber in Form von geprägten Produkten.Ein Sprecher der Münzanstalt sagte, die Volatilität der Märkte habe die Edelmetallverkäufe angekurbelt. "Es war ein volatiler Jahresauftakt für Edelmetalle, wobei Gold in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...