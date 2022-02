Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch #72: Rekorde, u.a. AT&S, UBM, ein Dialog mit startup300, on the drums: 6b47 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht im Wiener Börse Plausch #72 wieder gemeinsam. dra ist heute aus der Quarantäne dabei. Inhaltlich geht es um die Rekorde von ATX TR, Stockpicking Österreich, AT&S, UBM, Mayr-Melnhof, Telekom, dazu um einen Dialog mit startup300. Für den Hintergrundsound sorgt 6b47, trotz geschlossener Fenster ist die Baustelle am Julius-Tandler-Platz deutlich zu hören. Die Februar-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich ...

