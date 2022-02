DGAP-Ad-hoc: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kryptowährung / Blockchain

coinIX GmbH & Co. KGaA: Durchführung Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen eines öffentlichen Angebotes beschlossen



10.02.2022 / 10:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die persönlich haftende Gesellschafterin der coinIX GmbH & Co. KGaA (Hamburg, Freiverkehr Börse Düsseldorf, ISIN DE000A2LQ1G5 / WKN A2LQ1G) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 22. September 2021 beschlossene Barkapitalerhöhung durchzuführen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 2.870.496,00 durch Ausgabe von bis zu 2.870.946 neuen, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien der Gesellschaft ("Neue Aktien") um bis zu EUR 2.870.496,00 auf EUR 5.740.992,00 gegen Bareinlagen erhöht werden. Vorbehaltlich der Billigung eines hierzu erstellten Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht werden die Neuen Aktien den bestehenden Kommanditaktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der vom 16. Februar 2022 bis einschließlich 2. März 2022 laufenden Bezugsfrist zum Bezugspreis von EUR 5,00 je Neuer Aktie angeboten. Dabei berechtigt jede bestehende Aktie zum Bezug einer Neuen Aktie. Darüber hinaus haben Aktionäre die Möglichkeit im Wege des Überbezugs weitere Aktien zu erwerben. Während der Bezugsfrist nicht bezogene Neue Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Düsseldorf bis zum 8. März 2022 angeboten. Aktien, die weder im Rahmen des Bezugsangebot bezogen, noch über den Überbezug oder über die Zeichnungsfunktionalität gezeichnet wurden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern oder Dritten zum Bezugspreis zur Zeichnung angeboten. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt.



Die Kapitalmaßnahme dient dem weiteren Ausbau des Portfolios und der Aktionärsbasis.



Kontakt Investor Relations / Mitteilende Person:

Felix J. Krekel, CFO der coinIX GmbH & Co. KGaA

Telefon: +49 40 35 67 67 58

E-mail: fk@coinix.capital



