Wegbereiter der Branche, der für seine Beiträge zur Demokratisierung des Internets und zur effizienteren und erschwinglicheren Gestaltung drahtloser Geräte und Dienste ausgezeichnet wurde

mimik Technology, Inc., ein Pionier in Hybrid-Edge-Cloud-Technologie und Geschäftslösungen, gab heute bekannt, dass Siavash Alamouti, Mitbegründer und Executive Chairman of the Board und ehemaliger President und CEO von mimik, in Anerkennung seines Beitrags zur globalen Zugänglichkeit von drahtlosen Geräten mit dem renommierten Marconi-Preis 2022 ausgezeichnet wurde. Der ausgesprochene Innovator, der vor allem als Erfinder des Alamouti-Kodex bekannt ist, hat seine Karriere der Entwicklung und Förderung von Technologien gewidmet, die das Leben der Menschen verbessern. Seine namensgebende Erfindung untermauert moderne drahtlose Technologiestandards und ist in Milliarden von Geräten auf der ganzen Welt zu finden.

Siavash Alamouti, Executive Chairman of mimik Technology, Recipient of the 2022 Marconi Prize (Photo: Business Wire)

Der jährlich von der Marconi Society verliehene Marconi-Preis wird oft als "Nobelpreis für Kommunikation" bezeichnet und würdigt die Beiträge und den Einfluss von Innovatoren in der Kommunikationsbranche. Er schließt sich anderen Technologiekoryphäen und angesehenen Marconi Fellows an, wie Vint Cerf, der als einer der Schöpfer des Internets für die Erfindung des TCP/IP-Protokolls gilt; Marty Cooper, Erfinder des Mobiltelefons und die erste Person, die ein öffentliches Handtelefongespräch führte; und die Google-Mitbegründer Sergei Brin und Larry Page, die den Page Rank-Algorithmus erfunden und die primäre Suchmaschine für das Internet entwickelt haben.

"Es ist unglaublich demütigend, von der Marconi Society anerkannt zu werden, deren Mission und Werte ein Leitfaden für meine Bemühungen waren, das Internet zu demokratisieren und jedem einzelnen Menschen weltweit gleichen Zugang zu Informationen zu bieten", sagte Alamouti. "Ich fühle mich geehrt, in ein so angesehenes Unternehmen aufgenommen zu werden. Ich möchte der Marconi Society dafür danken, dass sie digitale Gerechtigkeit zu einer treibenden Kraft hinter ihrer Mission gemacht hat. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um das Internet allen Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, und einen noch schwierigeren Weg, um sicherzustellen, dass das Internet nicht zu einem Kanal für die Verbreitung von Desinformation, Verschwörungstheorien und Propaganda wird.

"Um unsere Zukunft zu schützen, müssen wir uns jeden Aspekt des Ökosystems ansehen, einschließlich Technologie, Geschäftsmodell und Vorschriften, um sicherzustellen, dass die Menschen Fakten und Tatsachen leicht von Überzeugungen und Propaganda unterscheiden können. Unabhängig davon habe ich gelernt, dass es keine Herausforderungen gibt, die nicht durch Erforschung, Experimente und harte Arbeit überwunden werden können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Marconi Fellows, um kreative Wege zu erkunden, um ein zukünftiges Internet zu gewährleisten, das nachhaltig, gerecht, privat und sicher ist und eine florierende digitale Wirtschaft antreibt", schloss Alamouti.

Der Alamouti-Code, den Alamouti 1996 entwickelt hat, optimiert den mobilen Signalempfang über Sender, die sich in Mobilfunk-Basisstationen oder Zugangspunkten befinden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, weitere Empfänger zu drahtlosen Geräten hinzuzufügen, was Kosten, Größe und CO2-Fußabdruck niedrig hält. Der Code dient nun als Grundlage für die Multiple-Input-Multiple-Output-Technologie (MIMO), die eine Schlüsselkomponente der heutigen Wireless-Standards ist. Alamoutis Arbeit auf diesem Gebiet wurde in der weltweiten wissenschaftlichen Forschung mehr als 20.000 Mal zitiert.

Im Laufe seiner Karriere hatte Alamouti Positionen bei großen Technologieunternehmen wie AT&T, Intel und Vodafone inne. Während dieser Zeit hat er sich für Menschen auf der ganzen Welt eingesetzt und war eine starke Stimme für offene drahtlose Standards und Technologien. Seine Führungsrolle in diesem Bereich spiegelt sich in seinen Beiträgen zu globalen Telekommunikations- und Internetstandards und zur Reform der Frequenzpolitik wider.

"Siavash hat Milliarden von Menschen Konnektivität gebracht, indem drahtlose Geräte effizienter und erschwinglicher gemacht wurden, ohne die Empfangsqualität zu beeinträchtigen", sagte Vint Cerf, Vorsitzender der Marconi Society und Marconi Fellow von 1998. "Während seiner gesamten Karriere war er ein wichtiger Verfechter der Technologie als demokratisierende Kraft in der Welt."

Im Einklang mit seiner Leidenschaft für eine zugängliche und verantwortungsvolle Internetnutzung hat Alamouti kürzlich seinen Fokus auf Edge-Cloud-Computing, Cloud-Dezentralisierung und Datenhoheit erweitert. Er kam 2014 zu mimik, wo er an der Entwicklung und kommerziellen Bereitstellung der branchenweit ersten Hybrid-Edge-Cloud-Plattform mitwirkte. Er übergab die CEO-Verantwortung 2020 an den Gründer Fay Arjomandi, damit er sich auf die Geschäfts- und Finanzmodelle des Internets konzentrieren konnte, insbesondere den Schutz der Datenhoheit und der digitalen Vermögenswerte. Er spielt weiterhin eine aktive Rolle als Executive Chairman des Unternehmens und konzentriert sich nun darauf, eine Plattform zu schaffen, um die Daten der Menschen zu schützen und ihnen bei der Verwaltung und Monetarisierung dieses wertvollen Vermögens zu helfen.

Die hybride edgeCloud-Plattform von mimik wandelt Cloud-Anwendungen von einer festen Client-Server-Architektur bei der die Serverfunktionalität auf Server in Rechenzentren und Gateways beschränkt ist in eine vollständig verteilte Architektur um, die es Milliarden intelligenter Client-Geräte ermöglicht, als Server zu fungieren, und eine nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit bietet. Die mimik-Plattform ermöglicht es heterogenen Anwendungen, Prozessen und Geräten, unabhängig von ihrem Betriebssystem oder Netzwerk autonom in Clustern am Rand zu kommunizieren. Da die Daten am Rand verarbeitet werden, benötigt die Plattform von mimik deutlich weniger Bandbreite und Strom, reduziert die Cloud-Hosting-Kosten, ist widerstandsfähiger als herkömmliche Client-Server-Architekturen und bietet ein viel höheres Maß an Datenschutz und Sicherheit.

"Siavash ist ein Juwel der Branche, das stark zur Weiterentwicklung der drahtlosen Technologie und des Zugangs zum Internet auf der ganzen Welt beigetragen hat. Wir fühlen uns geehrt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich ihn 2010 bei Vodafone traf, um meine Idee für ein dezentralisiertes Internet vorzustellen, das sich darauf konzentriert, den rechtmäßigen Eigentümern die Kontrolle über Daten zu geben", sagte Fay Arjomandi, Gründer und CEO von mimik. "Er hat mich von Anfang an auf diesem Weg unterstützt und 2014 zugestimmt, mir als CEO von mimik zu helfen, in das Unternehmen zu investieren und auf ein Gehalt zu verzichten. Dies war zu einer Zeit, als die Edge Cloud ein völlig disruptiver Ansatz war, der noch nicht auf dem Radar von VCs war. Ich bin glücklich, einen Mitbegründer gefunden zu haben, der meine Vision und Leidenschaft für die Menschheit und den Einsatz von Technologie für den sozialen Fortschritt teilt. Dies ist eine wohlverdiente Auszeichnung, die unterstreicht, wie wichtig es ist, Technologien zu entwickeln und zu fördern, die für das Allgemeinwohl eingesetzt werden."

Über mimik

mimik hat Pionierarbeit für hybrides Edge-Cloud-Computing geleistet, damit jedes Computergerät als Cloud-Server fungieren kann, um App-Entwicklern dabei zu helfen, die nächste Generation von Apps für die hypervernetzte Welt freizuschalten. Die Plattform umfasst eine Laufzeit-Engine, mit der Entwickler Microservices auf allen Arten von Endbenutzergeräten wie Smartphones, intelligenten IoT-Geräten und KI-basierten Sensoren entwickeln und hosten können. Die Engine ist unabhängig von Betriebssystem, Gerät, Netzwerken und öffentlicher/privater Cloud. Es ist nicht proprietär und funktioniert mit bestehenden Standardentwicklungstools und -sprachen. mimik bietet auch einsatzbereite Anwendungsdomänen-SaaS (Cloud und/oder Edge) für eine Vielzahl von Branchen, einschließlich Fintech. Die mimik-Plattform ermöglicht einen Edge-in- versus Cloud-out-Ansatz, um Anwendungen schneller zu erstellen und die Infrastrukturkosten drastisch zu reduzieren, Latenzzeiten zu minimieren, Sicherheit und Datenschutz zu verbessern und eine direkte App-zu-App-Kommunikation über die standardmäßige RESTful-API-First- und serverlose Microservice-gesteuerte Architektur zu ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie: https://mimik.com und https://developer.mimik.com.

