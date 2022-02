Düsseldorf (ots) -Heute geht es wieder los - es ist "Berlinale-Zeit" in der Hauptstadt: Vom 10.-20. Februar treffen sich Stars, Filmschaffende und Fans in Berlin, um die 72. Internationalen Filmfestspiele Berlin zu feiern. Nachdem das Festival vergangenes Jahr nur in digitaler Form ablaufen konnte und im Juni durch eine Summer Special ergänzt wurde, wird sie dieses Mal in reduzierter Form mit einem umfangreichen Sicherheits- und Hygienekonzept wieder als Publikumsfestival stattfinden. Berliner:innen und Filmfans werden bereits seit Dienstag ganz besonders begrüßt: Als langjähriger Partner der Berlinale macht L'Oréal Paris in einer eigens kreierten City Light Kampagne rund um die Austragungsstätte am Potsdamer Platz deutlich: "Berlin. Mon Amour. Wir vermissen dich!" und signalisiert damit in großen Lettern Richtung Kinosaal ihre Unterstützung des Filmfestivals."Leider können wir Corona-bedingt in diesem Jahr nicht live vor Ort dabei sein. Umso wichtiger war es uns, zu zeigen: Wir sind zumindest in Gedanken bei den Filmschaffenden und Besucher:innen", begründet Alma Lipa, Geschäftsleiterin L'Oréal Paris , die Entscheidung der Kosmetikmarke. "Für L'Oréal Paris ist die Unterstützung der Berlinale ein Herzensanliegen. Wir sind sehr stolz mit unserer mittlerweile 24-jährigen Partnerschaft der Filmkultur einen besonderen Platz einzuräumen."Mit zwei verschiedenen Motiven, die auf insgesamt 32 City Lights rund um den Potsdamer Platz (u. a. Potsdamer und Leipziger Straße) noch bis zum 21. Februar zu sehen sind, zeigt Jungschauspielerin und Markenbotschafterin Katherine Langford zwei unterschiedliche Red Carpet Looks mit einem Fokus auf Auge oder Lippe.L'Oréal Paris kreiert außerdem weiterhin glamouröse Stylings und Make-ups der Stars auf dem Red Carpet und unterstützt die Shooting Stars. Auch werden Markenbotschafterin Iris Berben zum Opening und Nikolaj Coster-Waldau für seinen Film Against the Ice in der Sektion Berlinale Special erwartet - somit flaniert zumindest ein bisschen L'Oréal Paris über den Red Carpet. Das mittlerweile legendäre mobile Make-up Studio am Potsdamer Platz sowie das beliebte L'Oréal Paris Rahmenprogramm für Presse und Influencer:innen mit Events, Workshops, Interviews & Co hingegen sind Corona-bedingt nicht möglich.Pressekontakt:Pressestelle L'Oréal Paris DeutschlandHeike Leder - Heike.Leder@loreal.comOriginal-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73372/5143032