Die Aktie von Bayer kann am heutigen Donnerstag kräftig zulegen. Mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 54,70 Euro ist sie hinter Siemens derzeit der zweitstärkste Wert des Tages im DAX. Dabei beflügelt auch die Nachricht, dass Bayer für ein Produkt den Fast-Track-Status in den USA erlangen konnte. Aber auch charttechnisch hat sich das Bild bei Bayer zuletzt gebessert.Bayer hat heute bekannt gegeben, dass die U.S. Food and Drug Administration (FDA) seinem Prüfpräparat Asundexian (BAY2433334) den Fast-Track-Status ...

