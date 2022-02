BERLIN (dpa-AFX) - Zur Hauptversammlung des Siemens -Konzerns haben Beschäftigte in Berlin gegen die geplante Ausgliederung der Großmotorenproduktion LDA protestiert. Rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen am Donnerstagmorgen vor dem Dynamowerk des Konzerns in der Berliner Siemensstadt zusammen, wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte. "Bei den ökologischen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, brauchen wir Alternativen zu den Antriebstechnologien", betonte die Zweite Bevollmächtigte des Bezirks Berlin, Regina Katerndahl. "Diese können und sollten wir vor Ort entwickeln und mit der Digitalisierung verknüpfen. Deshalb machen die Abspaltung und der mögliche Verkauf des Dynamowerks keinen Sinn."

Siemens hatte im vergangenen Oktober angekündigt, sein Geschäft mit großen Motoren rechtlich auf eigene Füße stellen zu wollen. Die Sparte Large Drive Applications (LDA) hat ihren Hauptsitz in Nürnberg, beschäftigt dort und in Berlin rund 2200 Mitarbeiter sowie in Tschechien, den USA und China weitere 4800. Hauptprodukt sind große Motoren für den Bergbau, die Chemie-, Öl- und Gasindustrie./maa/DP/jha