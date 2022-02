Der Vorstand der bet-at-home.com rechnet im Geschäftsjahr 2022 mit einem Brutto-Wett- und Gamingertrag zwischen 50 Mio. Euro und 60 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2022 wird im bet-at-home.com AG Konzern ein ausgeglichenes EBITDA zwischen -2 Mio. Euro und 2 Mio. Euro erwartet. Etwaige Entkonsolidierungseffekte der maltesischen bet-at-home.com Entertainment Ltd. seien dabei noch nicht berücksichtigt. Wie berichtet, hat bet-at-home.com die Einstellung des Angebots von Online-Casino in Österreich, die Verabschiedung eines Restrukturierungsplans sowie die Abwicklung der maltesischen bet-at-home.com Entertainment Ltd. bekannt gegeben.

