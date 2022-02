Berlin (ots) -Am 9. Februar hat Samsung seine neue Galaxy-S22-Reihe präsentiert. Auf Basis der tatsächlichen Preisverläufe ausgewählter Vorgängermodelle hat idealo analysiert, wie sich die Preise der neuen Top-Smartphones Samsung Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra in den ersten elf Monaten nach Release entwickeln. Verbraucher:innen, die sich mit dem Kauf ein paar Wochen gedulden können, werden belohnt: Laut idealo Preisprognose sind - je nach Modell - nach einem Monat bereits bis zu 18 Prozent Ersparnis möglich.Für die Prognose hat idealo die Preisentwicklungen der Vorgängermodelle Samsung Galaxy S21 und S20 ausgewertet. Analysiert wurden jeweils die ersten elf Monate nach Markteinführung. Die folgenden Startpreise beziehen sich jeweils auf die kleinste Speichervariante (128 Gigabyte) und dienen als Ausgangswerte für die Preisvorschau zur Galaxy-S22-Reihe:- Galaxy S22: ab 849 Euro- Galaxy S22 Plus: ab 1.049 Euro- Galaxy S22 Ultra: ab 1.249 EuroGalaxy S22: Nach drei Monaten 163 Euro sparenWie die Prognose von idealo zeigt, könnte der Preis für das Samsung Galaxy S22 nach drei Monaten bei 686 Euro liegen, also etwa 163 Euro unter der Unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Stagniert der Preis im vierten Monat etwas, so dürfte er nach etwa fünf Monaten die 650-Euro-Grenze unterschreiten: Laut idealo Analyse liegt der Marktpreis dann bei 649 Euro und somit fast 24 Prozent unter dem Startpreis. Der vorerst niedrigste Preis für das Galaxy S22 ist nach elf Monaten erreicht - das Gerät ist dann womöglich für etwa 579 Euro erhältlich.Galaxy S22 Plus: Nach drei Monaten 290 Euro Ersparnis möglichAuch der Preis für die größere Variante des Galaxy S22, das Galaxy S22 Plus, sinkt laut Prognose des Preisvergleichs idealo nach kurzer Zeit um mehr als 25 Prozent: Bereits nach drei Monaten sparen Käufer:innen hier fast 290 Euro - der Preis liegt dann bei circa 762 Euro. Die 750-Euro-Marke ist nach fünf Monaten geknackt. Hier liegt die prozentuale Ersparnis im Vergleich zum Startpreis bei rund 30 Prozent. Im Anschluss stagniert der Preis dann für längere Zeit, bis er nach elf Monaten seinen Tiefpunkt erreicht. Das Samsung Galaxy S22 Plus könnte zu diesem Zeitpunkt für etwa 674 Euro erhältlich sein.Galaxy S22 Ultra: Vier Monate warten und fast 350 Euro sparenDer prognostizierte Preisverlauf für das Top-Gerät Galaxy S22 Ultra ähnelt dem der anderen beiden Modelle: In den ersten Monaten fällt der Preis kontinuierlich - nach vier Monaten sind bereits 28 Prozent beziehungsweise rund 350 Euro Ersparnis möglich. Im Anschluss bleibt der Preis relativ stabil. Die 900-Euro-Marke unterschreitet er voraussichtlich nach fünf Monaten. Zu diesem Zeitpunkt könnte das Galaxy S22 Ultra für 888 Euro verfügbar sein. Der vorläufige Tiefstpreis ist nach elf Monaten erreicht: Käufer:innen zahlen dann nur noch 832 Euro und damit 417 Euro weniger als unmittelbar nach Markteinführung.Disclaimer: Die tatsächliche Preisentwicklung kann von der Prognose abweichen.Pressekontakt:Christina ViethMobil: +49 (0)175 604 50 62E-Mail: presse@idealo.deAnna ShochotMobil: +49 (0) 151 2450 2308E-Mail: presse@idealo.deOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22312/5143122