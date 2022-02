Starnberg (ots) -



Der Aufsichtsrat der Deutsche Kautionskasse AG hat den bis 31. Dezember 2022 laufenden Vertrag des CEO Christian Sili um weitere drei Jahre bis Ende 2025 verlängert. Der 47-Jährige steht seit 2014 an der Spitze des Unternehmens.



Christian Sili war von 1997 bis 2001 Abgeordneter in Hamburg für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Anschließend wechselte er als Pressereferent zur Hamburg-Mannheimer Versicherung AG. Ab 2004 war er für die ERGO Direkt Versicherungen zuerst als Key-Account-Manager Kooperationen und ab 2007 als Manager International Sales and Development tätig. 2011 wechselte Christian Sili als Vertriebsdirektor Direktvertrieb zur Münchener Verein Versicherungsgruppe und verantwortete als Executive Creative Director / Head of Direct Insurance sämtliche Aktivitäten des Online- und Kooperationsvertriebs. Anfang 2014 wurde er CEO der Deutsche Kautionskasse AG. Christian Sili hält einen MBA-Abschluss der britischen University of Leicester.



Pressekontakt:



Christian Sili

01605987016

presse@kautionskasse.de



Original-Content von: Deutsche Kautionskasse AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73538/5143135

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de