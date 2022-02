Köln (ots) -10. Februar 2022 - Das Self-Service-Tool ContentFinder ist für Liebhaber:innen des Zeitsparens und der Effizienz, denn es schafft Abhilfe bei der Suche nach dem passenden Umfeld. Das von G+J e|MS entwickelte und 2018 als Umfeld-Finder implementierte Tool ist die Antwort auf Optimierung und Rationalisierung im Planungs- und Buchungsalltag. Mit der Systematisierung der Themenumfelder wurde ein Meilenstein in der Genese der Print-Vermarktung gesetzt. Unter dem Dach der Ad Alliance wird die Erfolgsgeschichte nun weitergeschrieben: Der ContentFinder umfasst ab sofort nicht nur die Umfeld-Transparenz von Print, sondern ebenso die der Gattungen Audio und Digital."Aufgrund unseres sehr breiten Portfolios und der immensen Bandbreite an Umfeldern gehört es zu unserem Serviceanspruch, verlässlich für Orientierung zu sorgen. Soweit es die DNA der jeweiligen Gattung zulässt, ist daher unser Inventar automatisiert, systematisiert und programmatisch verfügbar", erklärt Paul Mudter, COO Ad Alliance. "Der ContentFinder ist dabei ein wichtiger Baustein und jede Investition wert. Agenturen haben mit unserem Tool einen komfortablen und automatisierten Zugriff über die Themenumfelder dreier Gattungen, und damit über 8.000 buchbare Umfelder. Das werden wir sukzessive weiter ausbauen."Gegenwärtig ist der ContentFinder bei mehr als 100 Agenturen in der DACH-Region im Einsatz. Mit den agentureigenen, vertrauten Buchungstools vernetzt, ist damit die Media- und Umfeldplanung miteinander verknüpft. Anwender:innen können die Suche nach passenden Umfeldern entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse eingrenzen - neben der Gattung kann ebenso nach Branchen und Keywords gefiltert werden. Die Ergebnisse werden übersichtlich auf einen Blick geliefert. Das Dashboard beinhaltet die Auflistung aller passenden Titel, Formate sowie Podcasts - inklusive einer kurzen Inhaltsbeschreibung, Platzierungsmöglichkeiten sowie zeitlichen Verfügbarkeiten bzw. Erscheinungsterminen. Die Auswahl bzw. Reservierung der Umfelder erfolgt ganz einfach per Klick. Such-Resultate können zudem als Excel-Liste zur weiteren Verwendung ins agentureigene System exportiert werden. Registrierten Nutzer:innen zeigt das Dashboard nach dem Einloggen zudem, welche Umfelder neu oder aktualisiert wurden. Darüber hinaus werden Treffer zu neuen Titeln und Keywords zu angelegten Merklisten angezeigt und es gibt eine Historie der bisher getätigten Reservierungen und Umfeldanfragen."Ein Novum und wegweisend für die Gattung Print und daher war der Ausbau des ContentFinder eine logische Konsequenz. Die bisherige Resonanz gibt uns Recht. Wir werden damit nicht nur unsere Nutzerschaft ausweiten, sondern setzen vor allem für Podcast ein wichtiges Signal im Markt. Die noch junge Gattung hat heute schon eine ähnlich große Auswahl an Umfeldern, wie wir es aus dem Digitalen kennen, ist bis dato aber wenig bis gar nicht systematisiert. Mit der Systematik innerhalb unseres ContentFinders gehen wir einen kleinen, aber bedeutenden Schritt in der Operationalisierung unserer Podcast-Vermarktung", erläutert Paul Mudter.Interessierte Marktpartner können sich auf der Ad Alliance Website kostenlos registrieren, ebenso bietet sich hier die Möglichkeit zur Selbsterfahrung mit dem ContentFinder (https://www.ad-alliance.de/cms/portfolio/print/contentfinder.html).Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote von RTL Deutschland, von Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Zarifa SchmittKommunikation Ad Alliance, RTL DeutschlandZarifa.Schmitt@rtl.de - Tel. 0221 456-74201Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/5143125