HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos Semiconductor vor Zahlen von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Halbleiterunternehmen dürften die Erwartungen an das vergangene Jahr erfüllt, vielleicht sogar übertroffen haben, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr dürfte der Ausblick stark ausfallen./mf/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005677108

