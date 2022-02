Düsseldorf (ots) -Nach dem erfolgreichen Launch seines neuen Jobportals Ende letzten Jahres will der Multiservice-Anbieter Klüh Jobsuchende nun durch noch modernere Rekrutierungsmaßnahmen deutschlandweit überzeugen. So können sich Interessenten ab sofort direkt über WhatsApp bei Klüh bewerben.Der neue Bewerbungskanal bietet eine besonders intuitive Candidate Journey, ergänzend zum bereits etablierten Schnellbewerbungsverfahren in der Desktopanwendung. Mit der Einführung der Bewerbung über WhatsApp ist Klüh ein Vorreiter für das vereinfachte Bewerbungsverfahren in der bundesweiten Facility Services-Branche.Die Bewerbung per WhatsApp ist - ergänzend zu den gängigen Möglichkeiten - für alle mobilen User des Jobportals jederzeit und von überall möglich. Mit einem Klick landet man direkt im Bewerbungsprozess, wo ein virtueller Assistent dann sukzessive alle für die ausgeschriebene Stelle relevanten Informationen in einer Sprache nach Wahl der Bewerber*innen abfragt. Der Prozess kann dabei jederzeit unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden.Datenschutz und -sicherheit sind gewährleistet, weil WhatsApp nur als Vehikel dient. Die Schnittstelle zur Bewerbermanagementsoftware von Klüh wird über den Softwaredienstleister PitchYou hergestellt.Nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen durch geschulte Klüh-Mitarbeitende, werden die Kandidaten schnellstmöglich kontaktiert und zum Bewerbungsgespräch eingeladen. "Angesichts des Arbeitskräftemangels muss der Bewerbungsprozess so einfach und schnell wie möglich gestaltet sein. Es ist daher nur folgerichtig, WhatsApp als eines der führenden Kommunikationsmedien unserer Zeit, auch als Option für eine Bewerbung anzubieten", erklärt Viktoria Kaiser, Leiterin Recruiting und Personalmarketing bei Klüh Multiservices.Neben der zielgruppenspezifischen Ansprache soll der neue Bewerbungskanal zudem die sogenannte Time to Hire - die Zeit zwischen Bewerbung und Einstellung - reduzieren, die häufig ausschlaggebend für den Recruiting-Erfolg ist. Zum Jobportal: jobs.klueh.deÜber Klüh: Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 49.000 Mitarbeitenden in acht Ländern über 807 Mio. Euro (2020) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deosicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 15 92 62-60 | wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5143190