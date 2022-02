ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Wie Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, gab es vom Essenslieferdienst generell ermutigende Aussagen zur Profitabilität. Diese positive Sichtweise dürfte seiner Ansicht nach aber überlagert werden von Verlusten im Quick-Commerce-Geschäft, über die im Rahmen der Telefonkonferenz vor allem diskutiert werden dürfte. Investoren wollten derzeit mehr wissen über die Perspektiven, in diesem Geschäft profitabel zu werden./tih/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 07:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 07:42 / GMT



ISIN: DE000A2E4K43

