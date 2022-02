Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Gegenbewegung am Aktienmarkt inspiriert ETF-Investor*innen wieder zum Kauf, so die Deutsche Börse AG."Der Dip der Vorwoche wird zu Käufen vor allem von Aktien-ETFs genutzt. Anleger präferieren Europa, kehren aber auch in weltweit gestreute Titel wie auch US-amerikanische Aktien-ETFs zurück", berichte Frank Mohr von der Société Générale. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...