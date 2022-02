Europäische Aktienmärkte handeln uneinheitlich DE30 kann das 50%-Retracement nicht durchbrechen Zahlen von Delivery Hero, Deutsche Börse und Siemens Trotz eines positiven Handels an der Wall Street gestern und in Asien heute, handeln die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag gemischt. Die wichtigsten Indizes aus Italien, Spanien und Belgien legen zu, während die Benchmarks aus den Niederlanden, Russland, Polen und Frankreich fallen. Britische und deutsche Aktien handeln wenig verändert. Händler sollten sich vor einem möglichen Anstieg der Volatilität am frühen Nachmittag hüten, wenn die US-Verbraucherpreisdaten veröffentlicht werden (14:30 Uhr), insbesondere ...

