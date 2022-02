D1-Chart EURUSD steigt am Donnerstag und nähert sich dem gestrigen Tageshoch an. Am Mittwoch hatte das Paar mit einer Doji-Kerze über der runden 1,14er-Marke geschlossen. Quelle: xStation 5 H1-Chart Der kurzfristige Kursanstieg stellt eine Aufwärtskorrektur im jüngsten Abwärtsimpuls dar. Vor einem Test der Jahreshochs müsste das Paar das Hoch bei 1,1465 durchbrechen. Quelle: xStation 5 Maximilian Wienke, CFTe Marktanalyst bei XTB maximilian.wienke@xtb.de

