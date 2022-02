DJ MARKT USA/Etwas leichter - Inflationsdaten dürften Richtung vorgeben

Nach den Aufschlägen zur Wochenmitte dürfte die Wall Street am Donnerstag mit Abgaben in den Handel starten. Mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Januar rückt das Thema Inflation wieder verstärkt in den Mittelpunkt. Man erhofft sich Hinweise, in welchem Umfang die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im März die Zinsen erhöhen wird. Eine Anhebung um 50 Basispunkte gilt mittlerweile als fast sicher. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,2 Prozent.

Bei den eine Stunde vor Handelsbeginn anstehenden Verbraucherpreisen wird mit einer Zunahme um 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Sollten die Inflationsdaten einen schnelleren Anstieg zeigen als erwartet, dürften die Renditen wahrscheinlich weiter ansteigen, so Caroline Simmons, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. "Der Markt wird denken, dass die Fed die Geldpolitik schneller straffen muss oder vielleicht eine größere Zinserhöhung vornehmen wird", so Simmons. Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen liegt aktuell mit 1,94 Prozent knapp unter dem Niveau vom Vorabend.

Auch dürfte ein stärkerer Anstieg den Aktienmarkt belasten, da mit einer strammeren Gangart der Fed gerechnet werden dürfte. Sollten die Daten unter der Prognose ausfallen, könnte dies für Erleichterung bei den Investoren sorgen.

Die Berichtssaison läuft weiterhin auf Hochtouren. Vor der Startglocke steht vor allem der Nahrungsmittel-Sektor mit den Quartalsergebnissen von PepsiCo, Coca-Cola und Kellogg im Fokus. Dazu kommen Zahlen von Twitter, die nach den enttäuschenden Ergebnissen der Facebook-Mutter Meta Platforms ebenfalls im Blickpunkt stehen.

Die Uber-Aktie gewinnt vorbörslich 5,9 Prozent. Der Beförderungsdienstleister hatte für sein viertes Quartal nach Handelsende einen unerwartet starken Umsatzsprung von 83 Prozent gemeldet. Uber beendete zudem das Quartal mit 118 Millionen aktiven Kunden - ein Rekordwert. Walt Disney überraschte im ersten Geschäftsquartal mit einem stärker als erwarteten Wachstum bei seinem Streamingdienst Disney+ positiv. Im Vorquartal hatte Disney+ noch enttäuscht. Die Aktie legt um 7,7 Prozent zu.

Beim Spielzeughersteller Mattel führen besser als erwartet ausgefallene Umsätze und Gewinne zu einem Kursplus von 11,4 Prozent. Der Unternehmenschef bezeichnete zudem den Turnaround als geschafft.

