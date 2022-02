München (ots) -"Bestes Programm", "beste App", "bester Kundenservice" und "beste Aktion": Bei den "Deutschen Bonus Awards" holt PAYBACK gleich in allen Kategorien den 1. Platz. Mehr als 25.000 Teilnehmer:innen haben beim Publikumsvoting teilgenommen und mit großem Abstand für Deutschlands größtes und beliebtestes Bonusprogramm gestimmt. "Das ist ein großartiges Ergebnis, über das wir uns sehr freuen - vor allem auch deshalb, weil wir dieses tolle Feedback von Kund:innen direkt erhalten haben, und das ist die beste Bestätigung für unsere Produkte und unsere Leistung", so PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger. Hinter PAYBACK folgt auf Platz 2 das Vielfliegerprogramm Miles & More.On top zum Publikumsvoting gibt es bei den "Deutschen Bonus Awards", die dieses Jahr erstmals ausgeschrieben wurden, ein Jury-Voting. Die Jury besteht aus Loyalty-Expert:innen, die über herausragende Innovationen bei Programmen abstimmt. Auch hier siegte PAYBACK und überzeugte mit seiner PAYBACK App, die aktuell schon von über 10 Millionen Nutzer:innen eingesetzt wird.Ziel der neuen Awards ist es, die Leistungen einer Branche zu würdigen, die mit Innovation, Inspiration und Service Kund:innen begeistert und beim Sparen hilft. "Ob Punkte, Meilen oder Cashback - fast drei Viertel der Bundesbürger nutzen die Möglichkeit, sich hier einen Vorteil zu verschaffen oder zu sparen. Damit liegen sie deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Jetzt werden die Programme, die überzeugen, auch regelmäßig dafür ausgezeichnet", so der Initiator, Buchautor und Bonusexperte Ulf-Gunnar Switalski, auch bekannt als "UpgradeGuru". Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Loyalty-Programmen und gibt sein Wissen in Online-Magazinen, Büchern und Kolumnen an Verbraucher:innen weiter.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das in Deutschland von über 31 Millionen Kund:innen genutzt wird. Sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. Rund 95% Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt an den Kassen der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punktesammeln, Punkteeinlösen, Couponaktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzer:innen verwendet und zählt sowohl zu den "Top 3 Shopping-Apps", als auch zu den "Top Alltags-Apps". PAYBACK ist 16-facher "Top Employer" in Folge und wurde in 2021 mit zwölf Awards ausgezeichnet, u.a. als "Top Innovator" als "Arbeitgeber mit den besten Karrierechancen" und "bester Arbeitgeber für Frauen".Pressekontakt:Nina PurtscherPressestelle PAYBACKTel.: +49 (0) 89 997 41 206Mobil: +49 (0) 172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.GROUP, PAYBACK.de, twitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5143346